Европарламент не будет финансировать Совет ЕС, пока Украине не дадут семь систем Patriot

Европейский парламент на заседании в Брюсселе отложил утверждение бюджета Европейского Совета, требуя от последней предоставить Украине минимум семь систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом написал в социальной сети Х литовский депутат Андрюс Кубилюс.

"Европейский парламент приостановил решение о финансировании Совета ЕС из-за срыва поставок систем Patriot в Украину", - написал Кубилюс.

Just now: The European Parliament has suspended the decision on financing the EU Council for failing to deliver Patriot systems to Ukraine. — Andrius Kubilius (@KubiliusA) April 11, 2024

Это решение было принято на фоне острой необходимости, о которой заявляли президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел на прошлой неделе.

Предложение внес в сессионный зал бельгийский депутат Ги Верхофстадт.

"Как вы все видели за последние 20 дней, нападения россиян увеличились на обычные города Украины, больницы, электростанции, многоквартирные дома… Я считаю скандалом то, что Европа открывала двери для Украины, а Европейский Совет даже не способен принять решение об отправке в Украину определенного количества противоракетных систем, которые вообще есть", - говорит он.

Верхофстадт подчеркнул, что в Европе 100 Patriot.

"Они просят семь, чтобы защитить их города, а мы, европейцы, не способны это сделать. Итак, я предлагаю, чтобы мы каким-либо образом уволили все эти учреждения... чтобы провести встречу, чтобы доставить эти семь систем", - отметил он.

BREAKING — Parliament refuses discharge of the Council budget until European Council decided to support Ukraine with additional Patriot anti-missile systems ! pic.twitter.com/zDvA4xyUct — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) April 11, 2024

Сотня свободных Patriot

10 апреля в интервью The Washington Post министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина нашла 100 свободных батарей. Кулеба говорит, что разочарован поведением партнеров и ему трудно понять сопротивление некоторых стран по поводу передачи хотя бы одной из своих систем Украине.

Владимир Зеленский недавно заявлял, что Украине нужно 26 систем, чтобы создать полный воздушный щит над Украиной, но Кулеба сосредоточен на том, чтобы как можно быстрее получить семь.

Во время недавней встречи в Брюсселе, посвященной 75-летию НАТО, Кулеба резко сказал присутствующим: "Извините, что испортил вечеринку по случаю дня рождения, но кто может поверить, что самый мощный военный альянс в мире не может найти семь батарей Patriot, чтобы обеспечить единую страну в мире, которая ежедневно борется с баллистическими атаками?

Добавим, что батарея Patriot стоит более 1 миллиарда долларов и находится на первом месте в списке желаемых вооружений Украины. Киев получил свои первые батареи Patriot прошлым летом, но тех трех, которые сейчас есть, недостаточно, чтобы оградить всю страну от усиленных воздушных бомбардировок России.

Одна батарея включает в себя:

пункт управления (КП батареи) AN/MSQ-104,

многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) AN/MPQ-65 (поступает на вооружение вместо AN/MPQ-53),

до восьми пусковых установок (ПУ) М901,

зенитные управляемые ракеты MIM104 (MIM104C для модификации PAC-2),

источники энергоснабжения AN/MJQ-20,

средства связи комплекса

Заметим, что, по информации СМИ, 10 марта недалеко от Покровска россияне обнаружили украинский конвой, в состав которого входили установленные на грузовике пусковые установки для наземного комплекса Patriot. Они ударили по конвой ракете "Искандер". Две пусковые установки Patriot взорвались и были уничтожены, их экипаж погиб.