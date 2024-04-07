Украинское оружие против КАБов, систем Patriot и малое количество обещанных F-16: несколько тезисов из интервью Зеленского

Во время визита на Черниговщину президент Украины Владимир Зеленский дал интервью, в котором рассказал о том, сколько истребителей F-16 получит Украина, о количестве систем Patriot, которые необходимы, чтобы полностью закрыть украинское небо, а также – анонсировал разработку отечественного оружия. против КАБов, которыми РФ в последнее время атакует пограничные области.

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Обещанные F-16 – лишь десятая часть того, что нужно

В этом году партнеры предоставят Украине только 10% самолетов F-16, которые необходимы Украине для создания современного воздушного флота и этого однозначно мало для победы над тем количеством вражеских бортов, которые применяют кафиры.

По его словам, для того чтобы эффективно противодействовать враждебным атакам необходимо применять комбинированный подход. То есть использовать и самолеты, и системы противовоздушной обороны.

"Потому что самолетов у нас не хватит. Кроме тех, что у нас есть, и [количество самолетов], которую нам сегодня готовы давать партнеры, именно в этом году составляет, я считаю, 10% от того объема, который нам нужен... Если бороться в небе, то бороться и побеждать, а не просто – "у нас есть F-16". Нет, этого мало", – заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что если бы Украина получила все необходимое количество самолетов, то установила бы доминирование в небе и победила то количество российских самолетов, применяемых против Украины.

"Мы точно знаем, каким количеством [самолетов] они бьют по нам, сколько они используют - нам нужно соответствующее количество. И мы понимаем, что 10% этого года будет. Поэтому я сказал о комбинированном [подходе] - не хватит самолетов пока что. И самолеты, и ПВО – так можно", – подытожил он.

Добавим, что первые 10 украинских пилотов прошли базовые учения на истребителях F-16 в Великобритании. Теперь группа пилотов перейдет к углубленной летной подготовке, проводимой военно-воздушными силами Франции.

Системы Patriot. Сколько их нужно

По словам Зеленского, Украине необходимо 25 комплексов противовоздушной обороны Patriot, чтобы полностью закрыть небо. Причем в каждом комплексе должно быть по шесть-восемь батарей. А вместе с западными истребителями это даст абсолютное преимущество в воздухе.

"Чтобы закрыть Украину полностью... желательно иметь 25 систем Patriot по шесть-восемь батарей в каждой... Не вижу здесь секретов, потому что уже все наши партнеры об этом прекрасно знают. Даже знают точки, где должны стоять соответствующие системы... Patriot или аналоги. Есть несколько аналогов в мире, они работают также очень неплохо", – заявил президент.

По его словам, эти 25 систем в сочетании со всеми другими системами, которые сейчас имеет государство, позволит закрыть воздушное пространство даже над теми областями, куда "не прилетает или почти не прилетает".

"Некоторые заявляли, что нет эффективной обороны от российских ракет. Но мы точно знаем, что Patriot и другие западные системы ПВО могут сбивать любые российские ракеты. Если будет достаточно систем ПВО в Украине, мы сможем вернуть домой миллионы украинцев, миллионы наших людей, наших беженцев", – сказал президент 17 февраля, выступая на Мюнхенской конференции.

Против КАБов разрабатывается отечественное оружие

В последнее время россияне стали чаще применять управляемые авиационные бомбы для атак на приграничные области, особенно Сумскую и Харьковскую. Они модернизировали их для увеличения дальности полета.

Президент считает, что для противодействия российским управляемым авиабомбам срабатывает только комбинированный подход с сочетанием ПВО, истребителей и еще одного оружия отечественной разработки.

Зеленский добавил, что в Украине разрабатывается отечественное оружие против КАБов, но какое именно уточнять не стал.

"Мы можем рассчитывать на комбинированную защиту. На сегодняшний день против КАБов только один формат срабатывает – это системы ПВО. Ты сбиваешь истребители, ты сбиваешь российские носители – и оно сработало, и очень мощно сработало несколько десятков раз. Все же мы сбили очень много их носителей", – заявил он.