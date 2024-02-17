Зеленский выступил на Мюнхенской конференции: основные заявления президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 17 февраля, выступил на Мюнхенской конференции. Во время своего выступления он сделал ряд заявлений.

О важности систем ПВО

"Некоторые заявляли, что нет эффективной обороны от российских ракет. Но мы точно знаем, что Patriot и другие западные системы ПВО могут сбивать любые российские ракеты. Если будет достаточно систем ПВО в Украине, мы сможем вернуть домой миллионы украинцев, миллионы наших людей, наших беженцев", – сказал президент.

Также Зеленский поблагодарил все страны за отношение к украинским беженцам.

Зеленский о Путине

Президент Украины отметил, что годы самоизоляции Путина и его безнаказанности привели к его полной деградации.

"Он сейчас открыто оправдывает Гитлера, утверждая, что он не виноват во Второй мировой войне. Он сделал геноцид наших людей обычной частью своей политики", - отметил Зеленский.

Именно поэтому, по его словам, после убийства российского оппозиционного политика Алексея Навального было бы абсурдно воспринимать Путина как легитимного главу российского государства.

"Он - головорез, удерживающий власть через коррупцию и насилие. Прибытие на его так называемую инаугурацию, пожатие его руки, восприятие его как равного было бы презрением к природе политической власти", - заявил глава Украины.

"Можно иметь разное отношение к международным институтам, но ордер Международного уголовного суда на арест Путина за похищение и принудительную депортацию детей из Украины четко демонстрирует, где должна завершиться карьера Путина. У него только две опции впереди: быть на скамье подсудимых в Гааге или быть убитым одним из его приспешников", - сказал Зеленский.

Решение о выходе из Авдеевки было верным

Отвечая на вопрос, Зеленский сказал, что решение о выходе из Авдеевки было правильным, профессиональным и справедливым, а также преследовало цель сохранения личного состава.

"Для нас это самая главная задача. Мы бережем наших людей, наших воинов - потому что это и есть защита. Оружие от наших партнеров помогает восстанавливать мир на нашей территории, но прежде всего военный защищает людей. Поэтому, чтобы не попасть в окружение, было принято решение отойти на другие рубежи", – сказал он.

Это не значит, что люди вышли на какие-то километры и Россия что-то захватила. Она ничего не захватила. Мы должны с вами понять: Россия за два года войны пыталась на востоке что-то сделать. Что такое что-то – они просто разрушили несколько городов, городков. Но больше всего, что они сделали – это разрушили нашу жизнь", – добавил Зеленский.

Президент сказал, что контрнаступательные действия России начались в октябре, и с тех пор оккупанты атаковали Авдеевку всем оружием. По словам президента, РФ потеряла в Авдеевке десятки тысяч окупантов.

Украина удивит Россию дронами

"Мы начали развивать производство дронов. Мы в позитиве для нас и негативе для РФ удивим их в этом году дронными системами и системами РЭБ. Это наши отечественные технологии", - сказал Зеленский. Однако, по его словам, это параллельный путь, пока Украина ожидает помощь от партнеров.

Зеленский о справедливой мобилизации

"Вопрос справедливой мобилизации - это вопрос ротации. Ты уставший, ты должен восстанавливаться. Ты уходишь восстанавливаться, а вместо тебя приходит другой человек, профессиональный, прошедший соответствующую тренировку. И от этого зависит мобилизация", - заявил президент.

Зеленский добавил, что для защиты и обороны страны нужно одно количество людей, а для контрнаступления – другое. "Поэтому вопрос мобилизации является сложным делом", - объяснил он.

Зеленский о Трампе

Президент Украины отметил, что не раз приглашал Дональда Трампа, чтобы увидеть, как на самом деле выглядит война.

"Если Трамп приедет, я готов с ним поехать на фронт. Если у нас будет разговор о том, как закончить войну, мы должны продемонстрировать тем, кто принимает решение, что значит эта настоящая война. Не война в Instagram, а настоящая война", – подчеркнул президент.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Зеленский собирается посетить Германию и Францию, а также выступить на главной сцене Мюнхенской конференции по безопасности.

Так, 16 февраля во время его поездки Украина заключила с Германией и Францией соглашения по безопасности, в продолжение декларации G7 о "гарантиях безопасности" для Украины.

Также напомним, что 12 января Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение по безопасности. Это был первый договор безопасности в рамках соглашений, которые были согласованы во время саммита НАТО в Вильнюсе между Украиной, членами G7 и присоединившимися к ним государствами.