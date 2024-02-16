Исторический шаг: Украина и Германия подписали двустороннее соглашение о безопасности

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин Украина и Германия заключили двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, в продолжении декларации G7 о "гарантиях безопасности" для Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова.

Отмечается, что детали соглашения будут опубликованы после брифинга Зеленского с канцлером Германии Олафом Шольцом.

"Так долго, сколько потребуется. Владимир Зеленский и я подписали сегодня соглашение о наших долгосрочных обязательствах в сфере безопасности. Исторический шаг. Германия и дальше будет поддерживать Украину в борьбе с российской агрессивной войной", - написал Шольц в соцсети Х.

As long as it takes.

⁰@ZelenskyyUa und ich haben heute eine Vereinbarung über unsere langfristigen Sicherheitszusagen unterschrieben. Ein historischer Schritt. Deutschland wird die Ukraine weiterhin gegen den russischen Angriffskrieg unterstützen.

⁰Slawa Ukrajini. pic.twitter.com/rcyX6JTJ8P — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 16, 2024 <div><br></div>

Подписание соглашения прокомментировал и Зеленский:

"Сегодня мы с Олафом Шольцом подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Германией.

Беспрецедентный документ, закрепляющий поддержку Германии для Украины на уровне более €7 млрд на этот год. Это оружие, по которому уже есть конкретные контракты. В соглашении зафиксирована четкая позиция Германии по поводу санкций против агрессора, трибунала, замороженных активов", - отметил президент.

По его словам, соглашение также предусматривает механизм экстренных консультаций в случае возможного грядущего вооруженного нападения России на Украину.

"Благодарю Германию и весь ее народ за солидарность с нашим государством и людьми, за всю поддержку и помощь", - подытожил Зеленский.

"Германия, как член ЕС, НАТО и G7, подтвердила свою лидерскую роль и еще больше укрепила наше долгосрочное стратегическое партнерство", - отметил заместитель руководителя ОП Игорь Жовква.

Он подчеркнул, что заключению соглашения предшествовали четыре раунда интенсивных переговоров, в том числе в Берлине. В результате:

зафиксировали рекордный уровень поддержки Германии на 2024 год – €7,1 млрд финансовой и военной помощи;

Германия поддерживает усилия Украины на пути реформ, в частности, в контексте стремлений Украины к членству в ЕС и НАТО. Соглашение никак не препятствует пути Украины к будущему членству в НАТО;

закрепили главные направления долгосрочной военной поддержки Германии. Вместе будем работать над обеспечением устойчивых сил, способных защищать Украину сейчас и сдерживать агрессию в будущем путем продолжения оказания помощи Германии в сфере безопасности и современного военного оборудования;

невоенный блок сотрудничества включает не только углубление экономического сотрудничества и финансово-техническую поддержку, но и поддержание устойчивости энергетической и другой критической инфраструктуры, усиление сотрудничества в сфере информационной безопасности и борьбы с организованной преступностью;

особое внимание уделено сотрудничеству в сфере оборонной промышленности и поддержке высокотехнологичного развития ВПК Украины, в том числе за счет немецких инвестиций;

закрепили механизм экстренного реагирования в течение 24 часов и предоставление Украине дополнительной неотложной помощи в случае предстоящей агрессии;

соглашение предусматривает углубление сотрудничества в вопросах компенсации ущерба, нанесенного российской агрессией, и привлечение России к ответственности за преступление агрессии против Украины путем создания соответствующего трибунала.

"Соглашение действует в течение 10 лет с даты подписания, и Германия будет продолжать оказывать поддержку Украине на протяжении всего срока действия настоящего Соглашения", - подчеркнул Жовква.

Ознакомиться с текстом Соглашения можно по ссылке.

Подписание такого же соглашения планируется и с Францией, куда Зеленский отправится после встреч в Германии.

Напомним, 12 января президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение в сфере безопасности. Это был первый договор безопасности в рамках соглашений, которые были согласованы во время саммита НАТО в Вильнюсе между Украиной, членами G7 и присоединившимися к ним государствами.