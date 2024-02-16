Історичний крок: Україна і Німеччина підписали двосторонню безпекову угоду

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Берліна Україна та Німеччина уклали двосторонню угоду про безпекову співпрацю, у продовження декларації G7 про "гарантії безпеки" для України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на речника президента України Сергія Никифорова.

Зазначається, що деталі угоди будуть оприлюднені після брифінгу Зеленського з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

"Так довго, скільки буде потрібно. Володимир Зеленський і я підписали сьогодні угоду про наші довгострокові зобов'язання у сфері безпеки. Історичний крок. Німеччина і далі підтримуватиме Україну в боротьбі з російською агресивною війною", - написав Шольц у соцмережі Х.

As long as it takes.

⁰@ZelenskyyUa und ich haben heute eine Vereinbarung über unsere langfristigen Sicherheitszusagen unterschrieben. Ein historischer Schritt. Deutschland wird die Ukraine weiterhin gegen den russischen Angriffskrieg unterstützen.

⁰Slawa Ukrajini. pic.twitter.com/rcyX6JTJ8P — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 16, 2024 <div><br></div>

Підписання безпекової угоди прокоментував і Зеленський:

"Сьогодні ми з Олафом Шольцом підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Німеччиною.

Безпрецедентний документ, що закріплює німецьку підтримку для України на рівні понад 7 мільярдів євро на цей рік. Це зброя, щодо якої вже є конкретні контракти. В угоді зафіксована чітка позиція Німеччини щодо санкцій проти агресора, трибуналу, заморожених активів", - зазначив президент.

За його словами, угода також передбачає механізм екстрених консультацій у разі можливого майбутнього збройного нападу Росії на Україну.

"Дякую Німеччині та всьому німецькому народу за солідарність із нашою державою й людьми, за всю підтримку та допомогу", - підсумував Зеленський.

Підписання такої ж угоди планується і з Францією, куди Зеленський вирушить після зустрічей у Німеччині.

Нагадаємо, 12 січня президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали двосторонню угоду в сфері безпеки. Це був перший безпековий договір у рамках домовленостей, які було узгоджено під час саміту НАТО у Вільнюсі між Україною, членами G7 та державами, що до них приєдналися.