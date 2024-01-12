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Угода на роки. Британія надаватиме Україні розвіддані й анонсувала новий пакет допомоги
Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали двосторонню угоду в сфері безпеки. Про це повідомляє "Європейська правда".
Зазначається, що це перший безпековий договір у рамках домовленостей, які було узгоджено під час саміту НАТО у Вільнюсі між Україною, членами G7 та державами, що до них приєдналися.
За словами Зеленського, безпекові зобов’язання Великої Британії за діятимуть до вступу України в НАТО.
"Якби такі гарантії були досягнуті у 1991 році, зокрема з Британією, то війна б не почалася", – висловився він.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Своєю чергою Сунак звернув увагу, що це "перше з безпекових запевнень, які підписує Україна".
В угоді прописано, що вона діятиме десять років з можливістю продовження. Якщо Україна вступить у НАТО до закінчення цього періоду, ці безпекові зобов'язання завершаться і будуть інкорпоровані в систему Альянсу.
Очільник британського уряду сказав, що угода робить три речі:
- формалізує ті безпекові домовленості, вже є;
- гарантує, що ця підтримка є довгостроковою;
- передбачає, що в разі нового російського нападу Британія надасть Україні необхідну безпекову й економічну підтримку, сучасне озброєння та запровадить санкції, "які матимуть ціну для Росії".
Як пише "Бабель", документ передбачає, що Лондон обмінюватиметься з Києвом розвідданими, допомагатиме з кібербезпекою, військовою підготовкою та посилить оборонно-промислову співпрацю.
Допомога Україні: новий пакет від Британії
Також Сунак оголосив про надання Україні нової військової допомоги, передає "Інтерфакс-Україна".
Йдеться про підтримку на 2,5 млрд фунтів стерлінгів. Британський чиновник зазначив, що це найбільший пакет оборонної допомоги Україні з початку війни.
Кошти виділяють зокрема на:
- протитанкові засоби;
- ракети;
- сотні тисяч нових артилерійських снарядів;
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підготовку тисяч українських військових.