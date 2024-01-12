Угода на роки. Британія надаватиме Україні розвіддані й анонсувала новий пакет допомоги

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали двосторонню угоду в сфері безпеки. Про це повідомляє "Європейська правда".

Зазначається, що це перший безпековий договір у рамках домовленостей, які було узгоджено під час саміту НАТО у Вільнюсі між Україною, членами G7 та державами, що до них приєдналися.

За словами Зеленського, безпекові зобов’язання Великої Британії за діятимуть до вступу України в НАТО.

"Якби такі гарантії були досягнуті у 1991 році, зокрема з Британією, то війна б не почалася", – висловився він.

Своєю чергою Сунак звернув увагу, що це "перше з безпекових запевнень, які підписує Україна".

В угоді прописано, що вона діятиме десять років з можливістю продовження. Якщо Україна вступить у НАТО до закінчення цього періоду, ці безпекові зобов'язання завершаться і будуть інкорпоровані в систему Альянсу.

Очільник британського уряду сказав, що угода робить три речі:

формалізує ті безпекові домовленості, вже є;

гарантує, що ця підтримка є довгостроковою;

передбачає, що в разі нового російського нападу Британія надасть Україні необхідну безпекову й економічну підтримку, сучасне озброєння та запровадить санкції, "які матимуть ціну для Росії".

Як пише "Бабель", документ передбачає, що Лондон обмінюватиметься з Києвом розвідданими, допомагатиме з кібербезпекою, військовою підготовкою та посилить оборонно-промислову співпрацю.

Допомога Україні: новий пакет від Британії

Також Сунак оголосив про надання Україні нової військової допомоги, передає "Інтерфакс-Україна".

Йдеться про підтримку на 2,5 млрд фунтів стерлінгів. Британський чиновник зазначив, що це найбільший пакет оборонної допомоги Україні з початку війни.

Кошти виділяють зокрема на: