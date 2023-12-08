Британія допоможе відновити шість зруйнованих мостів на Київщині

Шість мостів, що постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, будуть відновлені із залученням фінансування з Великої Британії. Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України впроваджує пілотний проєкт із реконструкції цих мостів у співпраці з урядом Великої Британії.

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Про це повідомляє пресслужба Держагенства з відновлення.

Згідно з повідомленням, британський департамент гарантування експортних кредитів UK Export Finance надає гарантію на кредит у розмірі 31 млн євро. Крім того, британські компанії-виробники постачатимуть 20% металевих конструкцій.

У даний момент активно ведуться роботи на трьох мостах, а саме:

Міст через р. Трубіж на автомобільній дорозі Н-07

Міст через р. Жерева на автомобільній дорозі Т-10-05

Мостовий перехід через суходіл на автомобільній дорозі Т-10-07.

До кінця року планується відкриття руху.

Зазначається, що на трьох інших об'єктах роботи розпочнуться у наступному році:

Міст через канал на автомобільній дорозі Р-69

Шляхопровід на автомобільній дорозі Т-10-19

Мостовий перехід через р. Тетерів на автомобільній дорозі Т-10-05.

"Всі шість об'єктів реалізуємо за моделлю "Проєктуй-будуй". Торги проводили за спрощеною процедурою закупівлі на вебпорталі Prozorro. Переможцями стали дві турецькі компанії – Onur Group та Doğuş", - йдеться в повідомленні.

В держагенстві додають, що призначені компанії відповідають усім критеріям та умовам, визначеним у тендерній документації. Їхні пропозиції виграли завдяки найвигіднішій економічній пропозиції, при цьому очікувана вартість зменшилася на 7,2 млн грн.

Нагадаємо, у Броварському районі Київської області завершився капітальний ремонт мосту через річку Трубіж в районі села Заворичі. Старий міст був зруйнований на початку повномасштабного вторгнення Росії навесні 2022 року. Протяжність нового мосту становить 27 метрів.