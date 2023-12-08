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Британия поможет восстановить шесть разрушенных мостов в Киевской области
Шесть мостов, пострадавших в результате полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, будут восстановлены с привлечением финансирования из Великобритании. Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины внедряет пилотный проект по реконструкции этих мостов в сотрудничестве с правительством Великобритании.
Об этом сообщает пресс-служба Госагентства по восстановлению.
Согласно сообщению, британский департамент гарантирования экспортных кредитов UK Export Finance предоставляет гарантию на кредит в размере 31 млн. евро. Кроме того, британские компании-производители будут поставлять 20% металлических конструкций.
В настоящее время активно ведутся работы на трех мостах, а именно:Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
- Мост через р. Трубеж на автомобильной дороге Н-07
- Мост через р. Жерева на автомобильной дороге Т-10-05
- Мостовой переход через сушу на автомобильной дороге Т-10-07.
До конца года планируется открытие движения.
На трех других объектах работы начнутся в следующем году:
- Мост через канал на автомобильной дороге Р-69
- Путепровод на автомобильной дороге Т-10-19
- Мостовой переход через Тетерев на автомобильной дороге Т-10-05.
"Все шесть объектов реализуем по модели "Проектируй-строй". Торги проводились по упрощенной процедуре закупки на вебпортале Prozorro. Победителями стали две турецкие компании - Onur Group и Doğuş", - говорится в сообщении.
В госагентстве добавляют, что назначенные компании отвечают всем критериям и условиям, определенным в тендерной документации. Их предложения выиграли благодаря самому выгодному экономическому предложению, при этом ожидаемая стоимость уменьшилась на 7,2 млн грн.
Напомним, в Броварском районе Киевской области завершился капитальный ремонт моста через реку Трубеж в районе села Заворичи. Старый мост был разрушен в начале полномасштабного вторжения России весной 2022 года. Протяженность нового моста составляет 27 метров.