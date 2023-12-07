В Житомирской области восстановили мост, который был разрушен из-за российской агрессии (ФОТО)

Благодаря UNITED24 восстановили еще один мост в Житомирской области. Он соединяет 7 населенных пунктов общины, которые в начале апреля 2022 были освобождены от российских войск. Мост поможет улучшить логистику региона и гарантировать безопасный проезд жителям близлежащих сел и городов.

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Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко

"Меньше месяца назад мы запустили движение первым мостом в Народицкой общине, которой построили военные из Государственной специальной службы транспорта. Ранее вместе с нашими эстонскими партнерами завершили отстраивать мост в Малине. А в день Святого Николая и Вооруженных сил Украины открыли еще два восстановленных моста в селах Новая Радча и Грезля Народицкой общине", - отметил Бунечко.

По его словам, восстановление нормального сообщения между населенными пунктами общины стало возможным благодаря эффективному сотрудничеству областных властей, обществу, Государственной специальной службе транспорта и проекту восстановления Украины UNITED24.

"Благодаря этим мостам возобновилось нормальное сообщение между почти десятью селами Народицкой общины, в частности освобожденными от российских оккупантов", - подчеркнул Бунечко.

Он подчеркнул, что восстановление нормального сообщения значительно упростит северянам области доступ к необходимым услугам, ускорит движение машин экстренных служб, специального транспорта.

В настоящее время руководство общины уже планирует возобновление автобусного сообщения и график перевозки необходимых товаров.

Общая стоимость строительства обоих мостов составила почти 8 миллионов гривен, а срок выполнения работ стал вообще рекордным – 5 месяцев.

Напомним, в Броварском районе Киевской области завершился капитальный ремонт моста через реку Трубеж в районе села Заворичи. Протяженность нового моста составляет 27 метров.