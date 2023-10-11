В Николаевской области восстановили мост через реку Ингулец, который был разрушен во время войны (ФОТО)

В Николаевской области в Гороховской общине восстановлен мост, разрушенный во время войны. Мост гарантирует безопасный проезд людям и поможет улучшить логистику региона.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"На Николаевщине восстановлен еще один мост, разрушенный во время войны. В Гороховской общине Николаевской области за пять месяцев отстроили мостовой переход через реку Ингулец длиной 84 метра", - отметил Ким.

По его словам, направление является одним из основных маршрутов, объединяющих Николаевщину и Херсонскую область.

В период оккупации городов помогал жителям 5 деревень получить продукты, воду и связь. Он был разрушен в результате боевых действий. Сейчас мост гарантирует безопасный проезд людям и поможет улучшить логистику региона.

Как заметил Ким, восстановление моста стало возможным благодаря слаженному сотрудничеству Николаевской ОВА, 36-й путевосстановительной Конотопской бригады Государственной специальной службы транспорта, фандрейзинговой компании "United24", АВТ "Бавария" и ГП "Агентство местных дорог Николаевской области".

Это 19-й мост, который был восстановлен благодаря вкладам доноров UNITED24 и постоянного партнера АВТ "Бавария". Компания передает часть средств от продаж автомобилей BMW, MINI, Rolls-Royce и Aston Martin.

Напомним, в конце февраля был обустроен временный мост через Ингулец, соединяющий поселок Калиновское Николаевской и село Краснолюбец Херсонской области. А еще в январе в Снигиревской общине был введен в эксплуатацию другой временный мост через Ингулец.

Также в Николаевской области завершили строительство нового моста через реку Гнилый Еланец на трассе Н-24 Благовещенское – Николаев между городом Новая Одесса и селом Троицкое.