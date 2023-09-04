На трассе Киев – Чоп открыли важный инфраструктурный мост (ФОТО)

Сегодня, 4 сентября, начато движение по мосту в Стоянке через реку Ирпень и открыты все четыре полосы для проезда автотранспорта.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Трасса М-06 Киев – Чоп – одна из главных транспортных артерий Украины.

"Запуск полноценного движения позволит увеличить пропускную возможность моста для автотранспорта, а также улучшит сообщение между населенными пунктами Киевского региона", – отмечают в Мининфраструктуре.

Там напоминают, что мост был разрушен в начале полномасштабного вторжения российской армии в Украину.

"После освобождения Киевщины была построена временная объездная дорога. Впрочем, ее технические характеристики не выдерживали плотное движение грузового транспорта, поэтому водителям приходилось объезжать альтернативным путем", - подчеркивают в ведомстве.

Как сообщается, правый проезд моста был отремонтирован в сжатые сроки. Уже в ноябре 2022 года движение было возобновлено. А вот левым дорожникам пришлось отстраивать буквально с нуля. Бетонные конструкции, по заключению экспертов ГП "ГосдорНИИ", не подлежали восстановлению.

Дорожники заложили фундамент, опоры и установили новые железобетонные балки, обустроили освещение, современный водоотвод, сделали гидроизоляцию, уложили два слоя асфальтобетонного покрытия.

"Оба проезда моста успешно прошли испытания. Он отвечает современным транспортным нагрузкам", - подчеркнули в Мининфраструктуре.

Отметим, всего с начала года по всей Украине восстановлено 19 мостов. Еще более 60 продолжаются строительные работы.

Напомним, в Черниговской области открыли движение по временному мосту через Десну, который обеспечит прямое сообщение для пассажирского транспорта между Киевом и Черниговом.

А недавно заработала 400-метровая переправа через реку Сейм близ Батурина. Этот мост имеет важное значение для жителей сразу трех областей – Черниговской, Сумской и Киевской, поскольку улучшает транспортное сообщение между ними.