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На трассе Киев – Чоп открыли важный инфраструктурный мост (ФОТО)
Сегодня, 4 сентября, начато движение по мосту в Стоянке через реку Ирпень и открыты все четыре полосы для проезда автотранспорта.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
Трасса М-06 Киев – Чоп – одна из главных транспортных артерий Украины.
"Запуск полноценного движения позволит увеличить пропускную возможность моста для автотранспорта, а также улучшит сообщение между населенными пунктами Киевского региона", – отмечают в Мининфраструктуре.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Там напоминают, что мост был разрушен в начале полномасштабного вторжения российской армии в Украину.
"После освобождения Киевщины была построена временная объездная дорога. Впрочем, ее технические характеристики не выдерживали плотное движение грузового транспорта, поэтому водителям приходилось объезжать альтернативным путем", - подчеркивают в ведомстве.
Как сообщается, правый проезд моста был отремонтирован в сжатые сроки. Уже в ноябре 2022 года движение было возобновлено. А вот левым дорожникам пришлось отстраивать буквально с нуля. Бетонные конструкции, по заключению экспертов ГП "ГосдорНИИ", не подлежали восстановлению.
Дорожники заложили фундамент, опоры и установили новые железобетонные балки, обустроили освещение, современный водоотвод, сделали гидроизоляцию, уложили два слоя асфальтобетонного покрытия.
"Оба проезда моста успешно прошли испытания. Он отвечает современным транспортным нагрузкам", - подчеркнули в Мининфраструктуре.
Отметим, всего с начала года по всей Украине восстановлено 19 мостов. Еще более 60 продолжаются строительные работы.
Напомним, в Черниговской области открыли движение по временному мосту через Десну, который обеспечит прямое сообщение для пассажирского транспорта между Киевом и Черниговом.
А недавно заработала 400-метровая переправа через реку Сейм близ Батурина. Этот мост имеет важное значение для жителей сразу трех областей – Черниговской, Сумской и Киевской, поскольку улучшает транспортное сообщение между ними.