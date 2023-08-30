В Николаевской области построили новый мост на важной трассе вместо разрушенного

В Николаевской области завершили строительство нового моста через реку Гнилой Еланец на трассе Н-24 Благовещенское – Николаев между городом Новая Одесса и селом Троицкое. Об этом сообщает Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры.

Отмечается, что потребность в построении нового сооружения в этом месте была еще до войны и возникла из-за того, что старый мост, построенный еще в 1958 году, в последний раз ремонтировался 35 лет назад и находился в аварийном состоянии.

К тому же он размещался на горизонтальной кривой радиусом 100 м, что приводило к большому количеству ДТП. В рамках реконструкции автомобильной дороги были проведены работы по спрямлению дороги и изменению положения и места моста.

Ожидалось, что существующий мост через Гнилой Еланец после завершения работ просто разберут, но сооружение до этого не достояло: из-за военной агрессии России мост был разрушен. На новом мосту, кроме спрямления трассы с расширением существующей дороги, добавили полосу на подъем. Новый мостовой переход имеет длину 109 метров.

Строители выполнили работы по армированию и бетонированию конструкции моста, установили железобетонные балки и плиты. На подходах к мостовой конструкции укрепили насыпь, основание было усилено бутовым камнем и щебнем разной фракции, обустроен геотекстиль и георешетка, выполнены работы по стабилизации земляного полотна.

Кроме того, было уложено три слоя асфальтобетонного покрытия, установлены лестницы, барьерное и перильное ограждение, обустроены пешеходные дорожки, остановка общественного транспорта, водоотвод, дорожные знаки, нанесена разметка. Отмечается, что освещение моста будет производиться с применением энергосберегающих светильников.

Напомним также, что в первые месяцы этого года в регионе был восстановлен ряд разрушенных из-за войны мостов, в частности в апреле завершен временный мост через Ингул между селами Виноградовка и Ингулка, в марте открыты восстановленные мосты через Ингул в Воскресенской общине и через Ингулец в Снигиревской общине.

В конце февраля был обустроен временный мост через Ингулец, соединяющий поселок Калиновское Николаевской и село Краснолюбецк Херсонской области. А еще в январе в Снигиревской общине был введен в эксплуатацию другой временный мост через Ингулец.