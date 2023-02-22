В Херсонской области установили еще один временный мост через Ингулец (ФОТО)

В Херсонской области завершено обустройство временного моста через реку Ингулец, соединяющего поселок Калиновское и село Краснолюбецк. Об этом сообщают в областной военной администрации.

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"Это важная дорожная артерия, соединяющая населенные пункты с центром Калиновской общины. Поэтому в 2020 году в рамках национальной программы "Большое строительство" мост капитально отремонтировали. Однако в мае прошлого года российские оккупанты уничтожили недавно восстановленный мост", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за этого возникли логистические проблемы, поскольку для жителей населенных пунктов общины дорога до Калиновского занимала гораздо больше времени. Восстановлением моста занимались военнослужащие 1-й отдельной бригады Государственной специальной службы транспорта.

Они начали обустраивать временный мост протяженностью 37 метров в начале января, а 21 февраля уже завершили работы. Над этим работали 30 человек и более десяти единиц техники. В ОВА при этом указывают, что это решение временное, а основной мост планируется начать реконструировать уже в 2023 году.

Напомним, что в январе в Снигиревской общине Николаевской области также был введен в эксплуатацию временный мост через реку Ингулец. Тогда же еще один временный мост через Ингулец, но для одновременного проезда лишь в одном направлении, был открыт вблизи села Наталино Херсонской области. Оба объекта также строили военные.