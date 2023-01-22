Возле Снигиревки "в чистом поле" построили объезд разрушенного моста (ВИДЕО)

Возле деоккупированной Снигиревки Николаевской области построен объезд разрушенного моста через магистральный канал. Об этом сообщил в соцсетях начальник Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта.

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"Публикую это видео, чтобы показать, какой огромный объем работы был сделан, в частности, по обустройству дороги "в чистом поле", где раньше никогда не было автодорог. Объезд в Херсонском направлении уже открыт! Теперь работаем над тем, чтобы подсыпать дорогу и сделать ее проездной", - написал он.

Кухта поблагодарил все учреждения и организации, участвовавшие в обустройстве объезда, в частности Службу автомобильных дорог, Управление каналов реки Ингулец и подрядную организацию - Николаевский филиал компании "Ростдорстрой".

"Отдельно хочу поблагодарить коллектив УКРИ, который в новогодние и рождественские праздники проводил работы по обустройству мостового перехода, и прорабу "Ростдорстроя" Виктору Мирошниченко за отличную организацию рабочего процесса", - указал он.

Напомним, что на днях в Снигиревской общине также был введен в эксплуатацию временный мост через реку Ингулец. Тогда же еще один временный мост через Ингулец, но для одновременного проезда лишь в одном направлении, был открыт около села Наталино Херсонской области. Оба объекта строили военные.