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Возле Снигиревки "в чистом поле" построили объезд разрушенного моста (ВИДЕО)

Возле Снигиревки "в чистом поле" построили объезд разрушенного моста (ВИДЕО)

Возле деоккупированной Снигиревки Николаевской области построен объезд разрушенного моста через магистральный канал. Об этом сообщил в соцсетях начальник Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта.

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"Публикую это видео, чтобы показать, какой огромный объем работы был сделан, в частности, по обустройству дороги "в чистом поле", где раньше никогда не было автодорог. Объезд в Херсонском направлении уже открыт! Теперь работаем над тем, чтобы подсыпать дорогу и сделать ее проездной", - написал он.

Кухта поблагодарил все учреждения и организации, участвовавшие в обустройстве объезда, в частности Службу автомобильных дорог, Управление каналов реки Ингулец и подрядную организацию - Николаевский филиал компании "Ростдорстрой".

"Отдельно хочу поблагодарить коллектив УКРИ, который в новогодние и рождественские праздники проводил работы по обустройству мостового перехода, и прорабу "Ростдорстроя" Виктору Мирошниченко за отличную организацию рабочего процесса", - указал он.

Напомним, что на днях в Снигиревской общине также был введен в эксплуатацию временный мост через реку Ингулец. Тогда же еще один временный мост через Ингулец, но для одновременного проезда лишь в одном направлении, был открыт около села Наталино Херсонской области. Оба объекта строили военные.

Автор:
Тимофей Беспятов