В Херсонской области открыли еще один временный мост через Ингулец (ФОТО)

В Кочубеевской общине Херсонской области открыли временную переправу через реку Ингулец, которую обустроили военнослужащие 701-го полка Государственной специальной службы транспорта. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Ярослав Янушевич.

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Мост, находящийся вблизи села Наталино, разрушили российские оккупанты, когда бежали с правобережной Херсонщины. Он соединял населенные пункты Кочубеевской общины с Высокопольем и Великой Александровкой.

Над восстановлением транспортного сообщения работали 30 военных и 12 единиц техники. Работы начались 26 декабря и уже завершены. Переправа шириной 3,2 метра обустроена из деревянных паллет и железобетонных прогонов. Это реверсный проезд: одновременно здесь можно проехать только в одну сторону.

По словам Янушевича, это лишь временное решение и дальше власти намерены восстанавливать разрушенный мост: соответствующие работы запланированы уже на 2023 год, если на это будет финансирование.

Фото: Telegram/khersonskaODA Фото: Telegram/khersonskaODA Фото: Telegram/khersonskaODA Фото: ГССТ Фото: ГССТ Фото: ГССТ

"Спасибо военнослужащим и главе администрации Государственной специальной службы транспорта Богдану Владимировичу Бондарю, а также командующему оперативно-стратегической группировкой "Таврия" Александру Георгиевичу Тарнавскому за качественную и оперативную работу! В благодарность поощрил военных, которые восстанавливали транспортное сообщение, почетными грамотами", - добавил чиновник.

Напомним также, что военнослужащие ДССТ также смонтировали другой мост через Ингулец ниже по течению – в Снигиревской общине Николаевской области.

В ноябре 2022 года также сообщалось о возобновлении проезда по разрушенному мосту через Игнулец, который соединяет Херсонскую область с Днепропетровской в селе Заградовка, также расположенном в Кочубеевской общине.