Возле деоккупированной Снигиревки открыли временный мост через Ингулец вместо разрушенного (ФОТО)

В Снигиревской общине введен в эксплуатацию временный мост через реку Ингулец. Об этом сообщил в Telegram-канале начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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"Работы начались лишь 20 декабря и уже завершены. Возведение моста является результатом плодотворного сотрудничества Николаевской ОВА и военных. Отдельная благодарность личному составу 36-го путевосстановительного полка Государственной специальной службы транспорта и главе администрации ДССТ генерал-майору Богдану Бондарю", - отметил он.

На открытии моста 17 января присутствовали сам Ким и Бондарь, начальник Баштанской райадминистраций Владислав Дмитриев и начальник Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта.

Фото: Николаевская ОВА Фото: Николаевская ОВА Фото: Николаевская ОВА Фото: Николаевская ОВА Фото: Николаевская ОВА

Как указывают в обладминистрации, строительство моста стало возможным, в том числе, благодаря пожертвованиям тысяч доноров со всего мира через фандрейзинговую платформу United24: именно за средства доноров ДССТ приобрела бульдозер, дорожный каток, пилорамы и необходимые строительные материалы.

Напомним также, что 10 января в Черниговской области собрали и установили на балки первый из трех мостов, предоставленных как гуманитарная помощь из Франции. В конце декабря в Харьковской области был восстановлен разрушенный мост на Печенежском водохранилище в селе Мартовое.

При этом в Украину на днях прибыли конструкции для установки еще десяти мостов на деоккупированных территориях, подаренные Норвегией в декабре.