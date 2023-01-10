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Категория
Транспорт
Дата публикации

В Черниговской области установили первый модульный мост из переданных из Франции

В Черниговской области установили первый модульный мост из переданных из Франции
Фото: Facebook/MinInfra.UA

В Черниговской области собрали и установили на балки первый из трех мостов французской гуманитарной миссии, полученных в конце 2022 года для установления вместо разрушенных в результате боевых действий.

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Как сообщают в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры, проезжая часть уже готова к эксплуатации, поскольку специальное покрытие износа было нанесено еще производителем.

"Сейчас проводится подготовка к установке переходных монолитных плит. Когда они будут готовы, начнутся работы по устройству подходов к мосту. А дальше, соответственно, - движение транспорта", - говорится в сообщении.

Фото 2 — В Черниговской области установили первый модульный мост из переданных из Франции
Фото: Facebook/MinInfra.UA
Фото 3 — В Черниговской области установили первый модульный мост из переданных из Франции
Фото: Facebook/MinInfra.UA
Фото 4 — В Черниговской области установили первый модульный мост из переданных из Франции
Фото: Facebook/MinInfra.UA
Фото 5 — В Черниговской области установили первый модульный мост из переданных из Франции
Фото: Facebook/MinInfra.UA
Фото 6 — В Черниговской области установили первый модульный мост из переданных из Франции
Фото: Facebook/MinInfra.UA

Как указывают в ведомстве, в феврале-марте 2022 года во время активных боевых действий в Черниговской области было разрушено 27 мостов и путепроводов. После деоккупации области дорожники возобновили проезд на 20 локациях.

Напомним также, что в декабре гуманитарную помощь в виде 10 мостов отправило Госагентству автодорог Украины управление государственных дорог Норвегии.

Автор:
Тимофей Беспятов