В Черниговской области установили первый модульный мост из переданных из Франции

В Черниговской области собрали и установили на балки первый из трех мостов французской гуманитарной миссии, полученных в конце 2022 года для установления вместо разрушенных в результате боевых действий.

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Как сообщают в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры, проезжая часть уже готова к эксплуатации, поскольку специальное покрытие износа было нанесено еще производителем.

"Сейчас проводится подготовка к установке переходных монолитных плит. Когда они будут готовы, начнутся работы по устройству подходов к мосту. А дальше, соответственно, - движение транспорта", - говорится в сообщении.

Как указывают в ведомстве, в феврале-марте 2022 года во время активных боевых действий в Черниговской области было разрушено 27 мостов и путепроводов. После деоккупации области дорожники возобновили проезд на 20 локациях.

Напомним также, что в декабре гуманитарную помощь в виде 10 мостов отправило Госагентству автодорог Украины управление государственных дорог Норвегии.