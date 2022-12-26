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Категория
Транспорт
Дата публикации

В Харьковской области восстановили разрушенный мост на Печенежском водохранилище (ФОТО)

В Харьковской области восстановили разрушенный мост на Печенежском водохранилище (ФОТО)
Фото: Telegram/kharkivoda

В Харьковской области восстановили мост на Печенежском водохранилище в селе Мартовое Чугуевского района, который российские оккупанты уничтожили в сентябре, когда отступали.

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Как сообщает областная военная администрация, специалисты госпредприятия "Дороги Харьковщины" демонтировали разрушенные конструкции, построили новые прогонные балки, провели армирование и бетонирование новой монолитной плиты и тротуаров, устроили гидроизоляцию и застелили новое асфальтное покрытие.

"В настоящее время объект восстановлен. Накануне через мост возобновили движение транспорта. Этот путепровод значительно облегчит перевозку гуманитарной помощи и медикаментов жителям пострадавших населенных пунктов и деоккупированных территорий региона", - отмечают в ОВА.

Фото 2 — В Харьковской области восстановили разрушенный мост на Печенежском водохранилище (ФОТО)
Фото: Telegram/kharkivoda
Фото 3 — В Харьковской области восстановили разрушенный мост на Печенежском водохранилище (ФОТО)
Фото: Telegram/kharkivoda
Фото 4 — В Харьковской области восстановили разрушенный мост на Печенежском водохранилище (ФОТО)
Фото: Telegram/kharkivoda
Фото 5 — В Харьковской области восстановили разрушенный мост на Печенежском водохранилище (ФОТО)
Фото: Telegram/kharkivoda

Напомним также, что в ноябре была обустроена переправа через Северский Донец в обход разрушенного моста в Изюме. Тогда сообщалось, что обустройство моста в Мартовом только в процессе.

Отметим также, что ранее в декабре был также капитально отстроен мост через реку Трубеж на трассе М-03 Киев – Харьков – Довжанский.

Автор:
Тимофей Беспятов