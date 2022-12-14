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На подъезде к Херсону открыто движение по первому объезду разрушенного моста
На освобожденном правобережье Херсона происходит восстановление инфраструктуры, в частности здесь идет демонтаж руин и строительство временных переправ и объездов.
Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.
Отмечается, что вблизи Херсона дорожники устраивают объезды разрушенного моста на трассе М-14 между Херсоном и Николаевом, движение по левому объезду моста уже открыто.
Для удобства временную дорогу заасфальтировали.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Параллельно продолжаются работы на правом объезде моста. Там вывозят строительный мусор и готовят дорожное полотно.
В общей сложности с момента деоккупации правобережья удалось открыть движение 3 временными переправами.
Также дорожники продолжают расчищать государственные дороги Херсона и помогать коммунальщикам на улицах населенных пунктов после оккупации.
На основных транспортных коридорах правобережья убрали уже 213 км.
Напомним, в Херсонской области починили мост через реку Игнулец, соединяющий регион с Днепропетровской областью.