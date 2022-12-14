На подъезде к Херсону открыто движение по первому объезду разрушенного моста

На освобожденном правобережье Херсона происходит восстановление инфраструктуры, в частности здесь идет демонтаж руин и строительство временных переправ и объездов.

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Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

Отмечается, что вблизи Херсона дорожники устраивают объезды разрушенного моста на трассе М-14 между Херсоном и Николаевом, движение по левому объезду моста уже открыто.

Для удобства временную дорогу заасфальтировали.

Параллельно продолжаются работы на правом объезде моста. Там вывозят строительный мусор и готовят дорожное полотно.

В общей сложности с момента деоккупации правобережья удалось открыть движение 3 временными переправами.

Также дорожники продолжают расчищать государственные дороги Херсона и помогать коммунальщикам на улицах населенных пунктов после оккупации.

На основных транспортных коридорах правобережья убрали уже 213 км.

Напомним, в Херсонской области починили мост через реку Игнулец, соединяющий регион с Днепропетровской областью.