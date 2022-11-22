На Херсонщині полагодили міст, який сполучає її з Дніпропетровщиною

На Херсонщині полагодили міст через річку Ігнулець, який сполучає регіон із Дніпропетровською областю.

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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"У селі Заградівка на Херсонщині полагодили міст через річку Інгулець. Міст об’єднує Кочубеївську тергромаду з Дніпропетровщиною", - зазначив очільник Херсонщини.

Він наголосив, що цим шляхом люди можуть швидко дістатися Кривого Рогу.

"Криворізькі спеціалісти вже завершили ремонтні роботи. Дякуємо Військовій адміністрації Кривого Рогу за допомогу мешканцям Херсонщини!", - підкреслив Янушевич.

Нагадаємо, для якнайшвидшого забезпечення населення деокупавоної Херсонщини всім необхідним, в Офісі Президента визначили три основні області, які будуть допомагати Херсонщині. Це Миколаївська, Одеська та Дніпропетровська області, які вже забезпечують гуманітарну допомогу.

Зазначимо, тікаючи з Херсонщини, окупанти намагалися завдати якомога більше шкоди інфраструктурі та погіршити життя місцевим жителям. Зокрема, росіяни руйнували об'єкти електроенергетики. Проте у Херсоні вже розпочали роботи з відновлення електропостачання.

Також оператор газотранспортної системи України відремонтував газопровід та запустив дві газоросподільні станції в Херсонській області, що дасть можливість забезпечити газом 30 тисяч мешканців Херсонщини.