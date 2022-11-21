На Херсонщині відремонтували газопровід та запустили дві ГРС для газопостачання 30 тис. мешканців

Оператор газотранспортної системи України відремонтував газопровід та запустив дві газоросподільні станції в Херсонській області, що дасть можливість забезпечити газом 30 тисяч мешканців Херсонщини. Про це на своєму телеграм-каналі повідомляє Оператор ГТС.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Згідно з повідомленням, мобільна бригада Запорізького лінійного виробничого управління магістральних газопроводів з перших днів звільнення Херсонщини працює над відновленням транспортування газу місцевим мешканцям.

Фахівці Оператора ГТС(ОГТСУ) вже виявили та ліквідували пошкодження на газогоні, а також відновили роботу двох газорозподільних станцій, що подають природний газ до громад із населенням у майже 30 тисяч жителів.

Газовики працюють в координації з сапери з Державної служби з надзвичайних справ, котрі попередньо мають перевірити інфраструктуру на наявність мінувань. Сапери неодноразово виявляли вибухонезпечні предмети поблизу або безпосередньо на території об’єктів ГТС.

"Надалі газовики перевіряють стан обладнання на підприємстві, виявляють завдані пошкодження та можливі крадіжки з боку окупантів. Наприклад, на деяких об’єктах недорахувались побутової та оргтехніки", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, перші спецпідрозділи ЗСУ зайшли в Херсон 11 листопада. У місті розпочали стабілізаційні заходи, так само як в інших звільнених від окупантів населених пунктах Херсонської області.

При цьому з'ясувалося, що, тікаючи, окупанти намагалися завдати якомога більше шкоди інфраструктурі та погіршити життя місцевим жителям. Зокрема, росіяни руйнували об'єкти електроенергетики. Проте у Херсоні вже розпочали роботи з відновлення електропостачання.