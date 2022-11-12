У Херсоні йдуть стабілізаційні заходи, працює біля 200 правоохоронців - голова Нацполіції

Національна поліція проводить у Херсоні стабілізаційні заходи, повідомляє керівник відомства Ігор Клименко. За його словами, правоохоронці встановили у місті та навколо нього блокпости, близько 200 поліцейських вже працюють на території звільненого обласного центру.

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Однак поліція закликає громадян поки не повертатися до Херсону через значне замінування міста окупантами. За словами Клименка, зараз основною загрозою для громадян є саме масове замінування.

"Відтак над виявленням та знешкодженням вибухонебезпечних предметів працюють 10 груп вибухотехніків. Один з поліцейських саперів сьогодні отримав поранення під час розмінування однієї з адміністративних будівель Херсону", - повідомив голова Нацполіції.

Він закликав місцевих мешканців дотримуватися визначених правил, обережно пересуватися містом та не чіпати підозрілі предмети. Якщо ж хтось виявить такий, треба обов’язково повідомити про це правоохоронцям.

Нагадаємо, напередодні ввечері керівник Нацполіції повідомляв, що правоохоронці відновили присутність в 57 населених пунктах Херсонської області. За його словами, на деокупованій території регіону розпочали роботи 500 поліцейських, а найближчими днями планується збільшити поліцейську присутність до 2 тисяч працівників.

В свою чергу, секретар РНБО Олексій Данілов зазначав, що допоки військові не дадуть добро, на деокуповані в останні дні території повертатися не варто, оскільки "величезна територія є замінованою, більш того - ми не виключаємо, що закладено великі фугаси", тому населенню треба бути дуже обережним.

Зазначимо, що окрім правобережної частини Херсонської області разом з облцентром, було звільнено від російської окупації південно-східну частину Миколаївської області з містом Снігурівка, куди, однак, також поки не радять повертатися місцевим жителям, які раніше виїхали.