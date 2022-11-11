"Ми не холодильна камера": Данілов відкинув можливість заморожування війни після звільнення Херсона

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов відкидає можливість припинення активних бойових дій з Росією після звільнення Херсона. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.

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"Ми не можемо нічого заморожувати - ми не холодильна камера. Ми маємо звільняти нашу територію незалежно від погоди, незалежно від пори року. Ніякої зупинки ми припускати не можемо, тому що там є люди наші, ми бачимо, як вони страждають, ми бачимо, як вони зі сльозами на очах зустрічають наших хлопців, наших визволителів", - підкреслив Данілов.

Він зазначив, що завдання, яке ставить Збройним силам президент Володимир Зеленський, "доволі просте й зрозуміле" - звільнення всіх територій України від терористів та окупантів, яких ніхто не кликав.

"Це обов'язково буде зроблено. Питання тільки часу. Чи буде складно? Так, буде складно. Тому що ворог підступний і не можна сказати що слабкий. В жодному разі не можна недооцінювати ворога", - додав секретар РНБО.

Він констатував, що після звільнення Херсона в українських військових буде більш сприятлива позиція, ніж в окупантів на лівому березі, оскільки правий берег є вищим за лівий, завдяки чому з нього "набагато приємніше робити ту справу, яку роблять ЗСУ".

"Я хочу сказати щодо питання, які є на сьогоднішній день щодо переправи з правого на лівий берег: при необхідності наші Збройні сили розуміють в який спосіб долати ці перепони", - натякнув також Данілов, підтвердивши, що зараз пересування між берегами можливе лише дамбою Каховської ГЕС, а Антонівський міст біля Херсону зруйновано.

При цьому секретар РНБО зазначив, що допоки військові не дадуть добро, на деокуповані в останні дні території повертатися не варто, оскільки "величезна територія є замінованою, більш того - ми не виключаємо, що закладено великі фугаси", тому населенню треба бути дуже обережним.