"Мы не холодильная камера": Данилов отверг возможность заморозки войны после освобождения Херсона

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов исключает возможность прекращения активных боевых действий с Россией после освобождения Херсона. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Мы не можем ничего замораживать - мы не холодильная камера. Мы должны освобождать нашу территорию независимо от погоды, независимо от времени года. Никакой остановки мы допускать не можем, потому что там есть люди наши, мы видим, как они страдают, мы видим, как они со слезами на глазах встречают наших ребят, наших освободителей", – подчеркнул Данилов.

Он отметил, что задача, которую ставит Вооруженным силам президент Владимир Зеленский, "достаточно проста и понятна" - освобождение всех территорий Украины от террористов и оккупантов, которых никто не звал.

"Это обязательно будет сделано. Вопрос только времени. Будет ли сложно? Да, будет сложно. Потому что враг коварен и нельзя сказать что слаб. Ни в коем случае нельзя недооценивать врага", - добавил секретарь СНБО.

Он констатировал, что после освобождения Херсона у украинских военных будет более выгродные позиции, чем у оккупантов на левом берегу, поскольку правый берег выше левого, благодаря чему с него "намного приятнее делать то дело, которое делают ВСУ".

"Я хочу сказать по вопросам, которые есть на сегодняшний день относительно переправы с правого на левый берег: при необходимости наши Вооруженные силы понимают как преодолевать эти преграды", - намекнул также Данилов, подтвердив, что сейчас передвижение между берегами возможно только по дамбе Каховской ГЭС, а Антоновский мост у Херсона разрушен.

При этом секретарь СНБО отметил, что пока военные не дадут добро, на деоккупированные в последние дни территории возвращаться не стоит, поскольку "огромная территория заминирована, более того - мы не исключаем, что заложены большие фугасы", поэтому населению надо быть очень осторожным.