В Снигиревке и близлежащих селах начались стабилизационные мероприятия - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщает о начале стабилизационных мероприятий в освобожденном городе Снигиревка и других деоккупированных населенных пунктах на реке Ингулец на границе Николаевской и Херсонской областей. Об этом он заявил в вечернем видеообращении.

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"Количество украинских флагов, которые возвращаются на свое законное место в рамках продолжающейся оборонной операции – уже десятки. 41 населенный пункт освобожден... В освобожденные районы сразу за воинами идут и силы Национальной полиции. Сегодня полиция зашла в Калиновское, Бобровый Кут, Евгеновку, Коцюбинское (такого населенного пункта в регионе не существует – Delo.ua) и Снигиревку. Там начались стабилизационные мероприятия", – сказал президент.

Он особо отметил бойцов 28-й отдельной механизированной бригады, 46-й десантно-штурмовой бригады, 60-й отдельной пехотной бригады и 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, реализующих наступательные действия на указанном направлении.

"Но, радуясь, все мы должны помнить и сейчас, и всегда, что означает это движение, - что каждый шаг наших сил обороны – это жизнь наших воинов. Жизнь, которая отдается за свободу для украинцев. Все, что происходит сейчас, достигнуто месяцами жестокой борьбы. Достигнуто и храбростью, и болью, и потерями. Это не враг уходит. Это украинцы большой ценой гонят оккупантов", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства при этом добавил, что такое же утверждение верно и относительно освобождения оккупированных ранее районов Харьковской, Киевской, Сумской и Черниговской областей.

"Фактически сразу за нашими воинами в освобожденные районы идут те, кто восстанавливает все условия для нормальной жизни. Первое и базовое – это разминирование. Оккупанты оставляют после себя неразорвавшиеся тысячи мин и боеприпасов. Я часто слышал оценки, что очищение Украины от российских мин потребует десятилетий времени. Мы не можем столько ждать", - указал президент.

По словам Зеленского, Украина должна "за годы" сделать то, что где-то еще в мире могло происходить после боев десятилетиями, и, прежде всего, нужно разминировать дома, социальные объекты, коммуникации, дороги – все пространство жизни людей.

"Но оккупанты минируют все: линии электропередачи, здания предприятий, поля, леса. На пике минного загрязнения в Украине мы имели 300 тысяч квадратных километров опасной для жизни территории... Теперь осталось для разминирования около 170 тысяч квадратных километров", - заявил он.

В частности, по словам президента, это касается районов, где боевые действия еще продолжаются, "где враг еще добавит минирований перед своим уходом, как сейчас в Херсоне", а также лесов и "огромной площади" полей.