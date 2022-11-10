Залужный: ВСУ продвигаются в Херсонской области, с 1 октября под контроль взяли 41 населенный пункт

Вооруженные силы Украины продолжают ведение наступательной операции в соответствии со своим планом, в том числе на Херсонском направлении. Об этом 10 ноября в Facebook сообщил главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный.

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Именно в Херсонской области с 1 октября украинские военные продвинулись вглубь обороны врага на 36,5 км, общая площадь отвоеванной территории достигает 1381 км², восстановлен контроль над 41 населенным пунктом.

Только за последние сутки на направлении Петропавловка-Новорайск подразделения ВСУ продвинулись на 7 км вперед, освободив 6 населенных пунктов, вернули под контроль 107 км² территории. За это время на направлении Первомайске-Херсон защитники Украины продвинулись на 7 км, взяли под контроль 6 населенных пунктов, площадь освобожденной земли - 157 км².

Залужный подчеркнул, что за освобождением украинских территорий, которые в РФ называют "жестом доброй воли", стоит колоссальная работа ВСУ. Так, украинские защитники отбили север Украины, Харьковскую область, и освобождают другие регионы, в том числе Херсонскую область. При этом Генштаб ВСУ не комментирует информацию о так называемом "уходе российских сил в Херсоне на левый берег Днепра".

"На данный момент мы не можем подтвердить или опровергнуть информацию о так называемом выводе российских оккупационных войск из Херсона. Мы продолжаем ведение наступательной операции в соответствии со своим планом", - прокомментировал Залужный.

Он обратил внимание, что на Херсонском направлении заранее Силы обороны Украины начали разрушать логистические пути и систему обеспечения, нарушать систему управления войсками противника. Успешный результат таких действий заставил российские войска бежать.

Президент Владимир Зеленский также призывает к сдержанности по поводу последних новостей на фронте, указывая, что российская армия ниоткуда не идет без сопротивления, поэтому продвижение украинских войск должно быть осторожным и медленным.

По словам президента, вражеские войска оказывают определенное сопротивление в любом случае, что, однако, может звучать не так, "как кто-то сейчас ожидает", но и не так, как это выглядит в новостях. При этом в ОП не видят признаков того, что Россия покидает Херсон без боя.

В США заявление военного руководства России об отступлении оккупационной армии из Херсона воспринимают так, что у страны-агрессора РФ есть реальные проблемы с вооруженными силами.