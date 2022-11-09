В России заявили об отступлении из Херсона на левый берег Днепра – СМИ

Министр обороны страны-агрессора РФ Сергей Шойгу заявил об отступлении оккупационных войск из Херсона на левый берег Днепра. Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС.

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"Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр", – говорится в сообщении.

Сергей Суровикин, командующий объединенной группировкой войск РФ в Украине , заявил, что российские оккупационные войска займут подготовленные в инженерном отношении оборонные рубежи и позиции на левом берегу Днепра.

В Украине пока официально не прокомментировали заявления оккупантов.

Напомним, ранее депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань заявил, что оккупанты подрывают абсолютно все мосты, которые есть на правобережной части Херсонщины, таким образом они стремятся обеспечить себе уход и пробуют притормозить наступление ВСУ.

Институт изучения войны также утверждает, что российские оккупанты сейчас создают информационные условия, чтобы оправдать свое отступление на Херсонщине, для чего хотят атаковать Каховскую ГЭС, обвинив в этом украинскую сторону.