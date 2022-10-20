Оккупанты хотят прикрыть свой провал в Херсонской области ударом по Каховской ГЭС - ISW

Оккупанты создают информационные условия, чтобы оправдать свое отступление на Херсонщине, для этого они хотят атаковать Каховскую гидроэлектростанцию под чужим флагом.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики напомнили слова командующего оккупационными войсками России в Украине Сергея Суровикина о том, что российское руководство должно принять "трудные решения" в отношении Херсонской области и объявленную руководителем российской оккупационной администрации в Херсонской области Владимиром Сальдо "эвакуацию".

"Заявления Суровикина и Сальдо, вероятно, являются попыткой создать информационные условия для полного отступления России за Днепр, что передаст город Херсон и другие территории Херсонской области украинским войскам", - говорится в сообщении.

Кроме того, российские войска создают информационные условия для атаки под чужим флагом на Каховскую гидроэлектростанцию. Оккупанты могут считать, что прорыв дамбы мог бы прикрыть их отступление с правого берега Днепра и предотвратить или задержать продвижение Украины через реку.

ISW пишет, что Кремль может использовать такую атаку, чтобы затмить новости о своем уже третьем унизительном уходе. Также такая атака способствовала бы российской пропаганде, пытающейся выставить Украину террористическим государством.

Напомним, лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил о решении ввести "военное положение" на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, ЛНР и ДНР.

Президент Украины Владимир Зеленский считает истерическим решение президента России Владимира Путина объявить военное положение в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях Украины, об аннексии которых РФ объявила ранее.

Министерство иностранных дел считает, что объявление Россией военного положения на оккупированных ею территориях Украины имеет целью подавить сопротивление жителей этих регионов.

А секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что объявление РФ военного положения на территории четырех областей Украины свидетельствует о подготовке Россией к массовой депортации населения.