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Оккупанты хотят прикрыть свой провал в Херсонской области ударом по Каховской ГЭС - ISW
Оккупанты создают информационные условия, чтобы оправдать свое отступление на Херсонщине, для этого они хотят атаковать Каховскую гидроэлектростанцию под чужим флагом.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Аналитики напомнили слова командующего оккупационными войсками России в Украине Сергея Суровикина о том, что российское руководство должно принять "трудные решения" в отношении Херсонской области и объявленную руководителем российской оккупационной администрации в Херсонской области Владимиром Сальдо "эвакуацию".
"Заявления Суровикина и Сальдо, вероятно, являются попыткой создать информационные условия для полного отступления России за Днепр, что передаст город Херсон и другие территории Херсонской области украинским войскам", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, российские войска создают информационные условия для атаки под чужим флагом на Каховскую гидроэлектростанцию. Оккупанты могут считать, что прорыв дамбы мог бы прикрыть их отступление с правого берега Днепра и предотвратить или задержать продвижение Украины через реку.
ISW пишет, что Кремль может использовать такую атаку, чтобы затмить новости о своем уже третьем унизительном уходе. Также такая атака способствовала бы российской пропаганде, пытающейся выставить Украину террористическим государством.
Напомним, лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил о решении ввести "военное положение" на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, ЛНР и ДНР.
Президент Украины Владимир Зеленский считает истерическим решение президента России Владимира Путина объявить военное положение в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях Украины, об аннексии которых РФ объявила ранее.
Министерство иностранных дел считает, что объявление Россией военного положения на оккупированных ею территориях Украины имеет целью подавить сопротивление жителей этих регионов.
А секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что объявление РФ военного положения на территории четырех областей Украины свидетельствует о подготовке Россией к массовой депортации населения.