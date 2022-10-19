Данилов: Объявление РФ военного положения в аннексированных регионах – подготовка к депортации украинцев

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что объявление президентом России военного положения на территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины свидетельствует о подготовке РФ к массовой депортации их населения. Об этом он заявил в своем Twitter.

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"Военное положение Путина в аннексированных регионах Украины – это подготовка к массовой депортации украинского населения в депрессивные районы России для изменения этнического состава оккупированной территории. Преступление, которое должно быть осуждено ООН и которое уже было совершено Россией в Крыму и осталось не наказано", - написал секретарь СНБО.

В свою очередь начальник Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич указал, что "не стоит даже говорить", что решение Путина абсолютно ничтожно и незаконно.

"На Херсонщине, как и на территории всей Украины, военное положение действует с 24 февраля, когда Россия начала полномасштабное вторжение. Его ввела Верховная Рада Украины. Самое страшное, что вместе с этим кровожадный российский диктатор идет на очередное военное преступление в отношении украинского народа. Речь идет о принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях!" – отметил глава региона.

По его словам, из-за объявления о намерениях создать "территориальную оборону" в области сейчас херсонцы, а особенно мужчины призывного возраста, оказались в опасности, поскольку их могут насильно забрать в армию РФ.

Янушевич призвал херсонцев делать все, чтобы избежать этого, в частности, при первой возможности выезжать на подконтрольную Украине территорию или по крайней мере скрываться. Тех, кто попадет под принудительную мобилизазию, он призвал саботировать приказы и при первой возможности переходить на сторону Украины.

"Вооруженные силы Украины не интересуют заявления ни руководства РФ, ни коллаборантов. Наши военные делают свою работу – продолжают освобождать Украину от российских захватчиков", - подчеркнул он.

Кроме того, решение Путина прокомментировал в своем Twitter и советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, отметив, что это может свидетельствовать о подготовке ухода российской армии с части оккупированных территорий.

"Введение "военного положения" на оккупированных территориях со стороны РФ следует рассматривать только как псевдолегализацию мародерства и разграбление имущества украинцев перед очередной "перегруппировкой". Для Украины это не меняет ничего: продолжаем освобождение и деоккупацию своих территорий", - написал он.

Накануне руководитель российской оккупационной администрации в Херсонской области Владимир Сальдо объявил о начале эвакуации жителей правобережной части региона, а также оккупированной РФ части Николаевской области.

В свою очередь, командующий оккупационными войсками России в Украине Сергей Суровикин заявил, что российская армия обеспечит выезд населения "по программе переселения, готовящейся правительством России", а "дальнейшие планы по Херсону" будут, по его словам, зависеть от военно-тактической ситуации, которая для оккупантов сейчас "весьма непростая".