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Россияне начали эвакуацию "госучреждений" из Херсонской области в Крым
Захватчики ужесточают фильтрационные мероприятия в Херсонской области и начали процесс эвакуации так называемых "государственных" учреждений.
Об этом сообщает Генштаб.
По имеющейся информации Генштаба, из Херсона на временно оккупированную территорию АР Крым вывозят сотрудников и имущество банков и пенсионного фонда.
"Уровень морально-психологического состояния населения в приграничных районах российской федерации значительно снизился. В частности, это вызвано отсутствием медицинской помощи для гражданских. По имеющейся информации, из-за мобилизации медработников и увеличения потока раненых гражданским отказывают в предоставлении медицинских услуг в больницах Белгородской области", - сказано в сообщении Генштаба.Подписывайтесь на наш Telegram канал
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