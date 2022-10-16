Россияне начали эвакуацию "госучреждений" из Херсонской области в Крым

Захватчики ужесточают фильтрационные мероприятия в Херсонской области и начали процесс эвакуации так называемых "государственных" учреждений.

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Об этом сообщает Генштаб.

По имеющейся информации Генштаба, из Херсона на временно оккупированную территорию АР Крым вывозят сотрудников и имущество банков и пенсионного фонда.

"Уровень морально-психологического состояния населения в приграничных районах российской федерации значительно снизился. В частности, это вызвано отсутствием медицинской помощи для гражданских. По имеющейся информации, из-за мобилизации медработников и увеличения потока раненых гражданским отказывают в предоставлении медицинских услуг в больницах Белгородской области", - сказано в сообщении Генштаба.

Напомним, что Франция будет обучать до 2 тысяч украинских солдат на своей территории.