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Пограничники рассказали, существует ли угроза наступления войск РФ с Беларуси

Пограничники рассказали, существует ли угроза наступления войск РФ с Беларуси

Украинские пограничники заявили, что ситуация на границе с Беларусью сейчас контролируемая, а украинская разведка следит за перемещением войск РФ.

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Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко. 

После прибытия первых эшелонов с солдатами РФ на территорию Беларуси, погранслужба не зафиксировала изменений в характере действий тех подразделений вооруженных сил РБ, которые находятся на усилении границы с Украиной. 

"Мы не фиксируем изменений в характере действий тех подразделений вооруженных сил РБ, которые находятся на усилении границы с Украиной, ни в количественном составе, ни в характере их действий в целом. Конечно, и подразделения разведки и все подразделения сил безопасности и обороны изучают и отслеживают ситуацию по самой Беларуси, вглубь территории страны, из-за заявлений, которые делает руководство этого государства", - говорит Демченко.

Напомним, что 15 октября в Беларусь прибыли первые эшелоны с солдатами РФ из состава региональной группировки войск.