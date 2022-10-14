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В Беларуси ввели режим "контртеррористической операции"
В Беларуси ввели режим "контртеррористической операции" из-за якобы готовящихся со стороны соседних государств сообщений о "провокациях".
Об этом сообщил глава белорусского МИД Владимир Макей, пишут российские пропагандистские СМИ.
"Действительно, была информация о том, что со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные почти с захватом отдельных участков территории Беларуси", - заявил он.
Именно поэтому, по его словам, в Беларуси введен "режим контртеррористической операции".Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Вооруженные силы и спецслужбы готовы дать отпор на любые провокации со стороны сопредельных стран" – заявил Макей.
Отметим, по мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), страна-агрессор РФ может использовать дополнительные силы в Беларуси для того, чтобы украинские войска оставались под Киевом, избежав таким образом их переброску в другие места для дальнейшего контрнаступления.
Именно поэтому самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.
Напомним, Лукашенко наконец-то открыто заявил о том, что его страна участвует в войне РФ против Украины на стороне страны-агрессора. Но, по его словам, якобы белорусские военные в боевых действиях не задействованы.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов обещает военный ответ Украины в случае повторной попытки вторжения вражеских войск со стороны Белоруси.