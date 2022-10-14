У Білорусі ввели режим "контртерористичної операції" через повідомлення про "провокації", які нібито готуються зі сторони сусідніх держав.

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Про це повідомив очільник білоруського МЗС Володимир Макей, пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

"Справді, була інформація про те, що з боку окремих суміжних держав плануються провокації, пов'язані майже з захопленням окремих ділянок території Білорусі", - заявив він.

Саме тому, за його словами, у Білорусі запроваджено "режим контртерористичної операції".

"Збройні сили та спецслужби готові дати відсіч на будь-які провокації з боку суміжних країн" - Макей.

Зазначимо, на думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), країна-агресор РФ може використати додаткові сили в Білорусі для того, щоб українські війська залишалися під Києвом, уникнувши таким чином їхнього перекидання в інші місця для подальшого контрнаступу.

Саме тому самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та лідер країни-агресора РФ Володимир Путін домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ.

Нагадаємо, Лукашенко нарешті відкрито заявив про те, що його країна бере участь у війні РФ проти України на стороні країни-агресора. Але, за його словами, нібито білоруські військові в бойових діях не задіяні.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов обіцяє військову відповідь України у разі повторної спроби вторгнення ворожих військ з боку Білорусі.