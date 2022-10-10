Лукашенко та Путін домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та лідер країни-агресора РФ Володимир Путін домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ.

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Про це повідомляють росЗМІ та білоруське інформаційне агенство "Белта".

"У зв'язку із загостренням на західних кордонах Союзної держави ми домовилися про розгортання регіонального угруповання Російської Федерації та республіки Білорусь...Формування цього угруповання почалося. Воно йде вже, на мою думку, протягом двох днів. Віддано було моє розпорядження, щоб ми приступили до формування цього угруповання", - заявив Лукашенко.

Він також заявив, що основу цього регіонального угруповання складатимуть війська Білорусі.

Також Лукашенко заявив, що Україна нібито готувала удар по Білорусі, хоча саме з Білорусі російські окупанти наносять ракетні удари по Україні.

Зазначимо, російський диктатор Володимир Путін тисне на самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенко, щоб втягнути Білорусь у відкриту війну з Україною.

Нагадаємо, Лукашенко нарешті відкрито заявив про те, що його країна бере участь у війні РФ проти України на стороні країни-агресора. Але, за його словами, нібито білоруські військові в бойових діях не задіяні.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов обіцяє військову відповідь України у разі повторної спроби вторгнення ворожих військ з боку Білорусі.