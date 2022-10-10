Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.

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Об этом сообщают росСМИ и белорусское информационное агентство "Белта".

"В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и республики Беларусь... Формирование этой группировки началось. Она идет уже, по моему мнению, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки", - заявил Лукашенко.

Он также заявил, что основу этой региональной группировки будут составлять войска Беларуси.

Также Лукашенко заявил, что Украина якобы готовила удар по Беларуси, хотя именно из Беларуси российские оккупанты наносят ракетные удары по Украине.

Отметим, российский диктатор Владимир Путин давит на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, чтобы втянуть Беларусь в открытую войну с Украиной.

Напомним, Лукашенко наконец-то открыто заявил о том, что его страна участвует в войне РФ против Украины на стороне страны-агрессора. Но, по его словам, якобы белорусские военные в боевых действиях не задействованы.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов обещает военный ответ Украины в случае повторной попытки вторжения вражеских войск со стороны Белоруссии.