Лукашенко рассказал, планируется ли мобилизация в Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал, что в Беларуси не будет мобилизации, которая сейчас объявлена в России.

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Об этом сообщает белорусское информационное агентство "Белта".

"Не будет никакой мобилизации. Мы не собираемся мобилизовывать. Это ложь", – заявил Лукашенко.

Он отметил, что все это провокации оппонентов, пытающихся развить тезис о том, что и в Беларуси возможна мобилизация по аналогии с Россией.

В то же время, Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси обязательно будут реагировать на возможные угрозы, попытки совершения актов терроризма.

Для этого на регулярной основе проводятся разные учения, в том числе с участием народного ополчения, чтобы люди знали свои обязанности и имели необходимые военные навыки.

Здесь следует отметить, что в марте 2022 года лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин тоже уверял и успокаивал свое население, что никакой мобилизации не планируется. А уже 21 сентября объявил о частичной мобилизации .

Как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, в рамках частичной мобилизации собираются призвать 300 тысяч резервистов-оккупантов.