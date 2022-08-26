Белорусские самолеты переоборудовали для несения ядерного оружия, — Лукашенко

Белорусские самолеты Су-24 переоборудовали для нанесения ядерного оружия, о чем ранее было договорено со страной-агрессором РФ. Об этом сообщил самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко, передает провластное издание "Белта".

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Также он заявил, что Беларусь готова "адекватно" ответить на "угрозы" со стороны Запада, не объяснив, о каких угрозах идет речь.

При этом он считает, что в будущем "Россия и Беларусь будут сотрудничать с Евросоюзом", также не аргументируя свое мнение.

В июне Лукашенко просил своего российского коллегу Владимира Путина оборудовать белорусские самолеты, чтобы они могли нести ядерный заряд. Лукашенко заявил, что это необходимо сделать в ответ на тренировочные полеты самолетов США и НАТО, готовых нести ядерные боеголовки. Но ядерного оружия у Беларуси нет, впрочем, оно есть в РФ.

В преддверии этой договоренности заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев рассказал, в каких четырех вариантах Россия может применить ядерное орудие.

Напомним, по данным исследования аналитического центра по конфликтам и вооружениям SIPRI, глобальный ядерный арсенал увеличится в ближайшие годы впервые со времен холодной войны, тогда как риск применения такого оружия является самым большим за последние десятилетия.

Россия и США вместе имеют более 90% всего ядерного оружия. Остальные семь ядерных государств либо разрабатывают, либо разворачивают новые системы вооружений, либо объявили о своем намерении это сделать.