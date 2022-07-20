РФ может использовать ядерную угрозу ради сдерживания наступления ВСУ и присоединения оккупированных регионов - ISW

Российская Федерация планирует аннексировать оккупированную территорию Украины уже осенью 2022 года. Согласно оценке Института изучения войны (ISW) президент страны-агрессора Владимир Путин может использовать ядерную угрозу для сдерживания контрнаступления Вооруженных сил Украины на временно оккупированные территории.

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Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Кремль начинает развертывать версию своего "плана аннексии" 2014 года в Украине и "изучает детальные планы" аннексии Херсонской, Запорожской и всех Донецкой и Луганской областей.

По имеющейся информации, Кремль установил нелегитимные доверенные лица, принудительно использовал рубль, заменил украинские телекоммуникации и инфраструктуру вещания российскими альтернативами и заставил украинцев подавать документы на получение российских паспортов для выполнения основных задач на оккупированных территориях.

"Он (Путин – ред.) может намереваться захватить остальную часть Донецкой области перед аннексией всех оккупированных территорий, что, скорее всего, заставит его отложить аннексию. Деградированные силы России вряд ли оккупируют всю Донецкую область до единого дня голосования в России 11 сентября на местные и губернаторские выборы по всей стране, наиболее вероятной даты для проведения референдумов об аннексии", - говорится в сообщении.

В частности, Кремль также мог отложить эти российские региональные и местные выборы, чтобы ограничить проявление внутреннего недовольства российским вторжением в Украину.

Также Путин может использовать ядерную угрозу для сдерживания контрнаступления ВСУ на временно оккупированные территории.

"Путин может считать, что угроза ядерным оружием или его применение возобновят сдерживание России. В таком случае Украина и ее западные партнеры существенно сокращают временные рамки проведения контрнаступления до того, как Кремль аннексирует оккупированную территорию", - предупреждают аналитики.

Напомним, командование северного флота РФ проводит профилактические мероприятия в связи с очень низким уровнем военной дисциплины в привлекаемых и планируемых подразделениях к привлечению в боевых действиях на территории Украины. Процветает пьянство и неповиновение приказам командиров.