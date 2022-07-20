В российской армии процветает пьянство и неповиновение приказам командиров - Генштаб

Командование северного флота Российской Федерации проводит профилактические мероприятия в связи с очень низким уровнем военной дисциплины в привлекаемых и планируемых подразделениях к привлечению в боевых действиях на территории Украины. Как сообщает Генеральный штаб, там процветает пьянство и неповиновение приказам командиров.

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На Волынском, Полесском и Северском направлениях враг обстрелял районы Николаевки Черниговской области и Волфиного, Ястребиного и Павловки Сумской области.

На Харьковском направлении россиянами были обстреляны Мосьпаново, Петровка, Русские Тишки, Базалиевка, Печенеги, Циркуны, Питомник, Дементиевка, Коробочкино и Прудянка.

На Славянском направлении обстрелы из танков и артиллерии зафиксированы вблизи Долины, Краснополья, Константиновки, Чепиля, Гусаровки и Адамовки.

На Донецком направлении агрессор обстрелял районы населенных пунктов Краматорск, Северск, Серебрянка, Григоровка, Верхнекаменное, Спорное, Ивано-Дарьевка. Нанес авиаудар неподалеку от Верхнекаменского и ведет штурмовые действия в направлении Ивано-Дарьевки, боевые действия продолжаются.

В частности, оккупанты пытаются создать условия для проведения наступления на Бахмут и завладеть территорией Углегорской ТЭС. Совершали обстрелы в районах населенных пунктов Берестово, Белогоровка, Яковлевка, Покровское, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Кодема. Противник нанес авиаудары по Берестовому, Яковловке, Бахмуту, Вершине, Нью-Йорку и Покровскому. Также продолжаются боевые действия по направлениям населенных пунктов Берестово, Вершина и Новолуганское.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях россияне обстреляли Новобахмутовку, Угледар, Новополь, Полтавку, Гуляйполе и Каменское. Противник нанес авиаудар возле Авдеевки, провел разведку боем в районе Новоселовки Второй и наступление в направлении Никольского, успеха не имел, отошел.

На Южнобужском направлении враг проводит разведку беспилотниками. В акватории Черного моря находятся три носителя крылатых ракет "Калибр". Продолжаются обоюдные обстрелы вдоль всей линии столкновения. Враг нанес ракетно-авиационные удары в районе Муравьевки. В подразделениях противника отмечается нехватка боеприпасов, продуктов питания и воды.

По информации Генштаба, командование северного флота РФ проводит профилактические мероприятия в связи с очень низким уровнем военной дисциплины в привлекаемых подразделениях и планируется к привлечению в боевых действиях на территории Украины. Процветает пьянство и неповиновение приказам командиров.

Напомним, в результате обстрела Славянска 19 июля разрушен частный дом, под завалами которого погибли двое мужчин. Как сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области, их анкетные данные устанавливаются.