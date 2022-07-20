У російській армії процвітає пияцтво та непокора наказам командирів - Генштаб

Командування північного флоту Російської Федерації проводить профілактичні заходи у зв’язку з дуже низьким рівнем військової дисципліни у підрозділах, що залучалися та плануються до залучення у бойових діях на території України. Як повідомляє Генеральний штаб, там процвітає пияцтво та непокора наказам командирів.

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На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ворог обстріляв райони Миколаївки Чернігівської області та Волфиного, Яструбиного і Павлівки Сумської області.

На Харківському напрямку росіянами були обстріляні Мосьпанове, Петрівка, Руські Тишки, Базаліївка, Печеніги, Циркуни, Питомник, Дементіївка, Коробочкине та Прудянка.

На Слов’янському напрямку обстріли з танків та артилерії зафіксовано поблизу Долини, Краснопілля, Костянтинівки, Чепіля, Гусарівки та Адамівки.

На Донецькому напрямку агресор обстріляв райони населених пунктів Краматорськ, Сіверськ, Серебрянка, Григорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Івано-Дар’ївка. Завдав авіаудару неподалік Верхньокам’янського та веде штурмові дії в напрямку Івано-Дар’ївки, бойові дії тривають.

Зокрема, окупанти намагаються створити умови для проведення наступу на Бахмут та заволодіти територією Вуглегірської ТЕС. Здійснювали обстріли в районах населених пунктів Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Покровське, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Кодема. Противник завдав авіаударів по Берестовому, Яковлівці, Бахмуту, Вершині, Нью-Йорку та Покровському. Також тривають бойові дії у напрямках населених пунктів Берестове, Вершина і Новолуганське.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни обстріляли Новобахмутівку, Вугледар, Новопіль, Полтавку, Гуляйполе та Кам’янське. Противник завдав авіаудару біля Авдіївки, провів розвідку боєм в районі Новоселівки Другої та наступ у напрямку Микільського, успіху не мав, відійшов.

На Південнобузькому напрямку ворог проводить розвідку безпілотниками. В акваторії Чорного моря перебувають три носії крилатих ракет “Калібр”. Тривають обопільні обстріли вздовж всієї лінії зіткнення. Ворог завдав ракетно-авіаційних ударів в районі Мурахівки. В підрозділах противника відзначається нестача боєприпасів, продуктів харчування та води.

За інформацією Генштабу, командування північного флоту РФ проводить профілактичні заходи у зв’язку з дуже низьким рівнем військової дисципліни у підрозділах, що залучалися та плануються до залучення у бойових діях на території України. Процвітає пияцтво та непокора наказам командирів.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Слов'янська 19 липня зруйновано приватний будинок, під завалами якого загинули двоє чоловіків. Як повідомляє Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області, їх анкетні дані встановлюються.