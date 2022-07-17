На Херсонщині окупаційні війська змінюють пункти дислокації, прикриваючись мирним населенням

У Херсонській області російські війська активно змінюють місця дислокації, переходячи туди, де вони можуть "прикритися" мирними жителями. Такі рішення російські військові приймають на тлі повідомлень про "масований контрнаступ ЗСУ".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це 17 липня повідомило Оперативне командування "Південь".

"Частина будівель, де раніше базувалися росіяни, залишена, а нові місця дислокації вони обирають собі в щільно населених житлових районах, розраховуючи, що сили оборони України не будуть завдавати ударів, які можуть бути загрозою для місцевих жителів", – пояснили в ОК поведінку окупантів.

В свою чергу в Міноборони Великобританіїї з посиланням на свою розвідку зазначають, що армія країни-агресора посилює захист тимчасово окупованих територій українського півдня у відповідь на наказ президента України звільнити його. Це свідчить про те, що російські командири всерйоз сприймають наступ українських військових.

Нагадаємо, нещодавно військові 60-ї окремої піхотної бригади ОК "Каховка" Сухопутних військ ЗСУ звільнили село Іванівка на Херсонщині. До цього захисники з тієї ж 60-ї окремої піхотної бригади внаслідок успішного контрнаступу на Херсонщині звільнили селище Потьомкіне.