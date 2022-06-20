На Херсонщині ЗСУ відкинули окупантів із першої лінії оборони, - радник голови ОВА

На Херсонщині Збройним силам України вдалося відкинути російських військових з першої лінії оборони. Про це в ефірі телеканалу Еспресо повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"ВСУ відкинули окупанта з першої лінії оборони, якою вони хизувалися, що їхня оборона непохитна. Ворог нині зміцнюється на другій і третій лінії оборони. ВСУ завдавали точних ударів по складах, що знаходяться в тилу. У Новій Каховці, три рази поспіль, було точне попадання по складах із боєприпасами ворога. Біля Софіївки, біля села Давидів Брид, були контрнаступальні дії. Там ворог закріплюється на узбережжі річки Інгулець", - сказав Хлань.

За його словами, ЗСУ у регіоні мають перевагу над російськими військовими, а також координує свої дії з партизанським рухом у Херсонській області.

Нагадаємо, за добу 19 червня збройні сили знищили 200 російських військових. Таким чином, з моменту початку вторгнення 24 лютого до 20 червня окупанти втратили 33 800 осіб особового складу.