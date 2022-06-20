- Тип
- Война Война
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
За сутки ВСУ уничтожили 200 оккупантов
За сутки 19 июня вооруженные силы уничтожили 200 российских военных. Таким образом с момента начала вторжения 24 февраля до 20 июня оккупанты потеряли 33 800 человек личного состава. Об этом сообщает Министерство обороны.
Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.Поддержать delo.ua
Также с начала войны по 20 июня оккупанты потеряли 1477 танков(9 за 19 июня), 3588 боевых бронированных машин(11 за 19 июня), 749 артиллерийских систем(4 за 19 июня), 238 РСЗО(3 за 19 июня) и 601 беспилотник(1 за 19 июня).
Напомним, Вооруженные силы Украины наносят урон российским оккупантам по всем направлениям, где продолжаются активные боевые действия. В частности, российская армия увеличила количество авиаударов на Слобожанском направлении и развернула в зенитный ракетный дивизион ЗРК С-300В4 в Брянской области.