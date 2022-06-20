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За сутки ВСУ уничтожили 200 оккупантов

За сутки ВСУ уничтожили 200 оккупантов

За сутки 19 июня вооруженные силы уничтожили 200 российских военных. Таким образом с момента начала вторжения 24 февраля до 20 июня оккупанты потеряли 33 800 человек личного состава. Об этом сообщает Министерство обороны.

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Также с начала войны по 20 июня оккупанты потеряли 1477 танков(9 за 19 июня), 3588 боевых бронированных машин(11 за 19 июня), 749 артиллерийских систем(4 за 19 июня), 238 РСЗО(3 за 19 июня) и 601 беспилотник(1 за 19 июня).

Фото 2 — За сутки ВСУ уничтожили 200 оккупантов

Напомним, Вооруженные силы Украины наносят урон российским оккупантам по всем направлениям, где продолжаются активные боевые действия. В частности, российская армия увеличила количество авиаударов на Слобожанском направлении и развернула в зенитный ракетный дивизион ЗРК С-300В4 в Брянской области.

Автор:
Степан Крьока