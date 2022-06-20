Российская армия развернула на границе с Украиной зенитно-ракетный комплекс С-300В4, - Генштаб

Вооруженные силы Украины наносят урон российским оккупантам по всем направлениям, где продолжаются активные боевые действия. В частности, российская армия увеличила количество авиаударов на Слобожанском направлении и развернула в зенитный ракетный дивизион ЗРК С-300В4 в Брянской области.

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Об этом говорится в отчете Генерального штаба ВСУ.

На Северском направлении россияне удерживают до трех батальонных тактических групп и подразделения воздушно-десантных войск для прикрытия участка российско-украинской границы в Брянской и Курской областях.

В Брянской области враг развернул в зенитный ракетный дивизион ЗРК С-300В4, а также совершил артобстрелы в районе населенного пункта Середина-Буда Сумской области. На Слобожанском направлении противник нанес авиаудар и совершил артобстрел в районах населенных пунктов Тимофеевка и Морозова Долина.

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На Харьковском направлении противник интенсивно обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Казачья Лопань, Малые Проходы, Дементиевка, Петровка, Верхний Салтов, Рубежное и окрестности города Харькова, стараясь не пустить продвижение ВСУ к госгранице.

На Славянском направлении армия РФ нанесла огневое поражение из ствольной артиллерии и РСЗО в районах населенных пунктов Чеполь, Пришиб, Протопоповка, Большая Камышеваха, Дубровно, Вернополье, Маяк, Курулька, Богородичное, Мазановка, Краснополье и Долина.

На Северодонецком направлении противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Лисичанск, Сиротино, Вороново, Боровское, Белая Гора, Устиновка, Мирная Долина, Тошковка и нанес авиационных ударов парами самолетов Су-25 вблизи Белой Горы и Мирной. Продолжаются боевые действия за установление полного контроля над Северодонецком.

На Бахмутском направлении враг совершал обстрел в районах населенных пунктов Орехово, Золотое-3, Николаевка, Берестово, Белогоровка, Яковлевка, Покровское, Клиновое, Зайцево и Нью-Йорк. Также был нанесен авиаудар вблизи Яковлевки и ракетные удары вблизи Майского, Доломитного, Зайцева и Нью-Йорка.

На Лиманском, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты совершили обстрелы в районах населенных пунктов Калиново, Очеретино, Бердичи, Желанне, Тонькое, Северное, Орловка, Семеновка, Веселое, Авдеевка, Нетайловское, Водяное, Водяное Марьинка, Новомихайловка, Павловка, Шевченко, Большая Новоселка, Времевка, Ольговское, Зеленое Поле, Новополь, Темировка, Полтавка, Малиновка, Красное, Железнодорожное, Гуляйпольское, Новоданиловка, Орехов и Каменское.

Также на Лиманском направлении противник нанес авиаудар в районе населенного пункта Пришиб и ракетный удар в районе Маяки. На Авдеевском направлении враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Шевченко и Угледар.

На Южнобужском направлении враг производил огненное поражение в районах населенных пунктов Красный Яр, Мураховка, Калиновка, Зеленый Гай, Квитнево, Поляна, Красная Долина, Широкое, Благодатное, Заря и Лупарево.

Согласно данным Генштаба, в акватории Черного моря в готовности к нанесению ракетных ударов содержатся 5 носителей крылатых ракет морского базирования РФ. Однако украинские защитники наносят урон российским оккупантам на всех направлениях, где продолжаются активные боевые действия.

Напомним, что со стороны российских солдат продолжают случаться отказы целыми российскими подразделениями от приказов и вооруженных противостояний между офицерами и их войсками. По данным британской разведки, армия РФ испытывает значительные проблемы с моральным духом, что, вероятно, мешает оккупантам достигать оперативных целей.