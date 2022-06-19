Проблемы с моральным духом мешают войскам РФ добиваться оперативных целей, - британская разведка

Со стороны российских солдат продолжают случаться отказы целыми российскими подразделениями от приказов и вооруженных противостояний между офицерами и их войсками.

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По данным британской разведки армия РФ имеет значительные проблемы с моральным духом, что, вероятно, мешает оккупантам достигать оперативных целей.

Отмечается, что в последние дни и Россия, и Украина продолжали вести мощные артиллерийские обстрелы направлений к северу, востоку и югу от Северодонецкого "кармана", но без значительных изменений на линии фронта. Боевые подразделения с обеих сторон ведут интенсивные боевые действия на Донбассе и, вероятно, испытывают переменный боевой дух.

В ведомстве сообщают, что со стороны российских солдат продолжают случаться отказы целыми российскими подразделениями от приказов и вооруженных противостояний между офицерами и их войсками.

Британская разведка отмечает, что российские власти, вероятно, пытаются оказывать юридическое давление на несогласных.

Также отмечается, что причины низкого морального духа России включают плохое руководство, ограниченные возможности для ротации подразделений, очень большие потери, боевой стресс, постоянное плохое материально-техническое обеспечение и проблемы с оплатой труда.

"Многие российские персоналы всех рангов также, вероятно, остаются обескураженными по поводу целей войны. Проблемы с моралью в российских войсках, вероятно, настолько значительны, что ограничивают способность России добиваться оперативных целей" - говорится в сводке.

Напомним, что в НАТО заявили, что с западным оружием Украина может освободить Донбасс.