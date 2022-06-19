- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Армия РФ выпустила ракеты по Киевской области: их сбила ПВО
Утром 19 июня над территорией Киевской области были сбиты вражеские ракеты.
Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.Поддержать delo.ua
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
"Задымленности не обнаружено, пожары отсутствуют, пострадавших нет. Работают подразделения Национальной полиции и другие службы. Информация уточняется", - сообщил он.
Отмечается, что первую вражескую ракету сбила ПВО примерно в 7:20 утра 19 июня над территорией Бучанской громады. Еще одна ракета была сбита в Вышгородском районеПодписывайтесь на наш Telegram канал
Жителей Киевской области призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, поскольку война не кончилась.