Армия РФ выпустила ракеты по Киевской области: их сбила ПВО

Утром 19 июня над территорией Киевской области были сбиты вражеские ракеты.

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Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

"Задымленности не обнаружено, пожары отсутствуют, пострадавших нет. Работают подразделения Национальной полиции и другие службы. Информация уточняется", - сообщил он.

Отмечается, что первую вражескую ракету сбила ПВО примерно в 7:20 утра 19 июня над территорией Бучанской громады. Еще одна ракета была сбита в Вышгородском районе

Жителей Киевской области призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, поскольку война не кончилась.