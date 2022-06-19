Армія РФ випустила ракети по Київській області: їх збила ППО

Вранці 19 червня над територією Київської області було збито ворожі ракети.

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Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Задимленості не виявлено, пожежі відсутні, постраждалих немає. Працюють підрозділи Національної поліції та інші служби. Інформація уточнюється", - повідомив він.

Зазначається, що першу ворожу ракету збила ППО приблизно о 7:20 ранку 19 червня над територією Бучанської громади. Ще одна ракета була збита у районі Вишгороду.

Жителів Київської області закликають не зневажати сигнали повітряної тривоги, оскільки війна не скінчилася.