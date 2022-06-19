В НАТО заявили, что с западным оружием Украина может освободить Донбасс

ВСУ смогут освободить Донбасс при наличии западного оружия, но мир должен быть готов к тому, что развязанная страной-агрессором РФ война против Украины может затянуться на годы.

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Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Bild am Sonntag.

"Хотя бои на Донбассе ведутся Россией с нарастающей жестокостью, украинские солдаты оказывают мужественное сопротивление. С более современным вооружением возрастает вероятность того, что Украина снова сможет выбить российские войска с Донбасса", - сказал Столтенберг.

При этом, по его мнению, война может продлиться годы, и Западу нужно смириться с такими издержками, как рост цен. Поддерживать Украину вооружением нужно, даже "если затраты высоки", добавил генсек НАТО.

Столтенберг также заверил, что НАТО не будет становиться частью конфликта, но готово дать отпор, если Россия атакует сам Альянс.

"Мы помогаем стране, но солдат НАТО в Украину посылать не будем. Мы укрепили собственную оборону, направив 40 тысяч военнослужащих под командование НАТО. Мы охраняем территорию Альянса на суше, на море и в воздухе. Это четкий сигнал Москве, чтобы не было недоразумения с по поводу нашей готовности", — отметил Столтенберг.

Как утверждает генсек, угрозы применения ядерного оружия Россией сейчас не наблюдается.

"Однако бряцание ядерным оружием со стороны России опасно и безответственно. Путин должен знать, что ядерную войну нельзя выиграть и никогда нельзя вести. Наш четкий сигнал России: НАТО защищает все государства-члены", — добавил Столтенберг.

Также он заявил, что после саммита в Мадриде Альянс исключит Россию из ранга партнёров и впишет ее и Китай в список угроз. Китай генсек назвал "вызовом нашим интересам, ценностям и безопасности".

Ранее Столтенберг подтвердил приглашение президента Украины Владимира Зеленского на Мадридский саммит НАТО. Генсек Альянса также заявил, что Украина должна получить больше оружия от стран НАТО, чтобы противостоять вторжению России.