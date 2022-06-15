Украина должна получить большее вооружение от стран НАТО, - Столтенберг

Украина должна получить большее оружие от стран НАТО, чтобы противостоять вторжению России. Этот вопрос будет обсуждаться в формате Контактной группы Рамштайн 15 июня в Брюсселе.

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Об этом на пресс-конференции по итогам встречи лидеров семи стран НАТО заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Украина должна получить больше тяжелого вооружения. Союзники по НАТО и партнеры предоставили такое оружие и наращивают эти усилия. 15 июня состоится встреча в штаб-квартире НАТО в рамках Контактной группы по поддержке Украины – это формат, который был основан на базе Рамштайн несколько месяцев назад. Эта группа встречается регулярно для координации усилий союзников по НАТО и партнеров по предоставлению различных видов вооружения и военного оборудования, включая тяжелое вооружение для Украины. Они полностью от этого зависят, чтобы быть способными противостоять жестокому российскому вторжению", – сказал генсек НАТО.

Он подчеркнул, что альянс поддерживает Украину уже много лет. С 2014 года проводили тренировки и предоставляли оснащение для десятков тысяч украинских солдат и офицеров, которые сейчас находятся на линии фронта.

"Но мы должны быть готовы к долгому продолжению. Мы не можем предполагать, как эта война завершится, но должны быть готовы оказывать помощь длительное время, и это будет обсуждаться в Брюсселе", - отметил генсек НАТО.

Он также подтвердил приглашение президента Украины Владимира Зеленского на Мадридский саммит НАТО.

"Через две недели союзники встретятся для проведения исторического саммита трансформации в Мадриде и будут принимать решения, чтобы сделать НАТО сильнее в более опасном мире. Сегодня у нас была отличная дискуссия о подготовке к нему, включая необходимость мощной поддержки для Украины — как краткосрочной, так и на более отдаленную перспективу. Я с нетерпением надеюсь поприветствовать президента Зеленского, который обратится к лидерам НАТО во время нашего саммита в Мадриде", – сказал Столтенберг.

Отметим, что 15 июня в Брюсселе будет встреча Контактной группы министров обороны и на Банковой ожидают решения по поставкам Украине тяжелого вооружения.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал объем вооружений, который нужен Украине от Запада, чтобы закончить войну.