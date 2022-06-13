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У Зеленского озвучили необходимый объем вооружений, чтобы закончить войну в Украине
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал объем вооружений, который нужен Украине от Запада, чтобы закончить войну.
Об этом он написал в Twitter.
"Буду прямолинейным. Чтобы закончить войну и выбросить Россию из Украины, нам нужен паритет тяжелого оружия", - отметил Подоляк.
По его словам, для паритета в тяжелом оружии Украине необходимо:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- 1000 гаубиц 155-мм;
- 300 РСЗО;
- 500 танков;
- 2000 единиц бронетехники;
- 1000 дронов.
Подоляк также напомнил, что 15 июня в Брюсселе будет встреча Контактной группы министров обороны и на Банковой ожидают решения по поставкам Украине тяжелого вооружения.
Отметим, Украине срочно нужны поставки оружия от западных партнеров. Сейчас у армии в 10-15 раз больше артиллерии, чем у ВСУ.
Ранее Норвегия передала Украине 22 самоходные гаубицы М109, включая запасные части, боеприпасы и другое снаряжение.
Украина сможет получить семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 от германии примерно 22 июня, а 15 зенитных самоходных установок Gepard - в июле и августе.
Также в Пентагоне официально подтвердили поставки Украине РСЗО HIMARS и боеприпасов.
Также Великобритания передаст Украине РСЗО M270 и снаряды к ним в качестве подарка.