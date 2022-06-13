Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Категория
Политика
Дата публикации

У Зеленского озвучили необходимый объем вооружений, чтобы закончить войну в Украине

У Зеленского озвучили необходимый объем вооружений, чтобы закончить войну в Украине
В Офисе президента озвучили необходимый объем вооружений, чтобы закончить войну в Украине

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал объем вооружений, который нужен Украине от Запада, чтобы закончить войну. 

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом он написал в Twitter.

"Буду прямолинейным. Чтобы закончить войну и выбросить Россию из Украины, нам нужен паритет тяжелого оружия", - отметил Подоляк.

По его словам, для паритета в тяжелом оружии Украине необходимо:

  • 1000 гаубиц 155-мм;
  • 300 РСЗО;
  • 500 танков;
  • 2000 единиц бронетехники;
  • 1000 дронов.

Подоляк также напомнил, что 15 июня в Брюсселе будет встреча Контактной группы министров обороны и на Банковой ожидают решения по поставкам Украине тяжелого вооружения.

Отметим, Украине срочно нужны поставки оружия от западных партнеров. Сейчас у армии в 10-15 раз больше артиллерии, чем у ВСУ.

Ранее Норвегия передала Украине 22 самоходные гаубицы М109, включая запасные части, боеприпасы и другое снаряжение.

Украина сможет получить семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 от германии примерно 22 июня, а 15 зенитных самоходных установок Gepard - в июле и августе. 

Также в Пентагоне официально подтвердили поставки Украине РСЗО HIMARS и боеприпасов. 

Также Великобритания передаст Украине РСЗО M270 и снаряды к ним в качестве подарка.

Автор:
Светлана Манько