У Зеленского озвучили необходимый объем вооружений, чтобы закончить войну в Украине

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал объем вооружений, который нужен Украине от Запада, чтобы закончить войну.

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Об этом он написал в Twitter.

"Буду прямолинейным. Чтобы закончить войну и выбросить Россию из Украины, нам нужен паритет тяжелого оружия", - отметил Подоляк.

По его словам, для паритета в тяжелом оружии Украине необходимо:

1000 гаубиц 155-мм;

300 РСЗО;

500 танков;

2000 единиц бронетехники;

1000 дронов.

Подоляк также напомнил, что 15 июня в Брюсселе будет встреча Контактной группы министров обороны и на Банковой ожидают решения по поставкам Украине тяжелого вооружения.

Отметим, Украине срочно нужны поставки оружия от западных партнеров. Сейчас у армии в 10-15 раз больше артиллерии, чем у ВСУ.

Ранее Норвегия передала Украине 22 самоходные гаубицы М109, включая запасные части, боеприпасы и другое снаряжение.

Украина сможет получить семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 от германии примерно 22 июня, а 15 зенитных самоходных установок Gepard - в июле и августе.

Также в Пентагоне официально подтвердили поставки Украине РСЗО HIMARS и боеприпасов.

Также Великобритания передаст Украине РСЗО M270 и снаряды к ним в качестве подарка.